Wkrótce coraz mniej z nas będzie potrzebować tradycyjnego portfela. W 2018 roku Polacy posiadali 34,7 mln kart z możliwością płatności zbliżeniowej – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Co więcej, ich liczba w ostatnim kwartale ub.r. stanowiła 84,1% wszystkich kart. Coraz chętniej płacimy również telefonem. Pod koniec marca 2019 roku ponad 2,1 mln kart płatniczych było przyporządkowanych do urządzeń mobilnych.

Banki zauważając tendencję wzrostową odnośnie zainteresowania systemami mobilnymi wychodzą naprzeciw swoim użytkownikom wprowadzając coraz to nowsze możliwości płatności.

Barbara Matasek, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24 wskazuje na kilka sposobów dokonywania transakcji. Pierwszą z nich jest skorzystanie z aplikacji banku, która jest połączona z odpowiednią usługą na naszym telefonie, np. Apple Pay, Google Pay czy HCE. Źródłem pieniędzy jest oczywiście karta bankowa skojarzona z aplikacją mobilną. Transakcja odbywa się na zasadzie standardowej płatności zbliżeniowej, gdzie telefon zastępuje nam kartę płatniczą. Kolejną opcją jest coraz popularniejszy BLIK. Zastępuje on zupełnie użycie karty płatniczej. Transakcji dokonuje się za pomocą kodu wyświetlanego w aplikacji. Dzięki niemu możemy realizować np. wypłaty z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych, przelewy na numer telefonu (wybrane banki).

Niektórzy nadal boją się, że bez problemu złodziej będzie mógł skopiować kartę zbliżeniową lub uzyskać dostęp do aplikacji na telefonie. Jednak jest to bardziej skomplikowane niż może się wydawać. Warto wiedzieć, że:

Złodziej ma utrudnione zadanie, jeśli chce skorzystać ze standardowego terminala płatniczego. Żeby mógł on pobrać nasze pieniądze musiałby być podłączony do sieci płatności. Co więcej, konieczne byłoby podpisanie również umowy z firmą, która obsługuje terminale płatnicze. Przez co bez problemu można byłoby go namierzyć. Dla bezpieczeństwa należy jednak nie nosić portfela i telefonu w tylnej kieszeni spodni lub okrycia wierzchniego;

Jesteśmy coraz bardziej świadomi niebezpieczeństw – według Raportu o dokumentach InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich w I kwartale 2019 r mieliśmy do czynienia jedynie z 1 117 próbami wyłudzeń kredytów. Jest to jeden z najniższych wyników od początku publikacji raportu, czyli od 2008 roku. Dzięki rosnącej wiedzy i prowadzonym kampaniom edukacyjnym społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw oraz na co warto zwracać uwagę.

Źródło: ODO24