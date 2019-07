W nowym roku szkolnym dzieci i młodzież poznają się lepiej ze sztuczną inteligencją. Startuje program AI Schools & Academy

W ostatni piątek czerwca przestrzeń konferencyjna Stadionu PGE Narodowy w Warszawie wypełniła się innowatorami edukacji. Zgromadzonym tam dyrektorom i nauczycielom szkół oraz przedszkoli przedstawiono szczegóły operacyjne programu AI Schools & Academy na rok szkolny 2019/2020.

Do programu zgłosiło się ponad 300 placówek edukacyjnych. Wydelegują one 500 zespołów złożonych z uczniów chcących zapoznać się z tajnikami sztucznej inteligencji. Podczas konferencji ogłoszono Partnera Wiodącego. Została nim Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przez ostatnie tygodnie jej przedstawiciele, we współpracy z firmą technologiczną Synerise i pozostałymi partnerami, pracowali nad przygotowaniem merytorycznym materiałów edukacyjnych do pilotażu.

Program realizowany będzie na 3 poziomach:

Maluch: przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych (10 x 45 min.),

Beniamin: klasy 4-6 szkół podstawowych (20 x 45 min.),

Master: klasy 7-8 szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe (40 x 45 min. oraz 60 x 45 min. zajęć ponadprogramowych).

Nauczanie ma pozwolić uczniom rozwijać umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowoczesnymi technologiami, a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji. Placówki otrzymają dostęp do bazy wiedzy, kursów online oraz dotację celową na uruchomienie dodatkowych klas.

Nauczyciele zostaną przeszkoleni w formule blended learning oraz wynagradzani finansowo w cyklu miesięcznym za prowadzone zajęcia. Twórcy programu wraz z partnerami postanowili przeznaczyć dodatkowe środki na stypendia dla najlepszych klas.

Kolejnym etapem programu będzie szkolenie dla nauczycieli we wrześniu 2019 r. Zajęcia dydaktyczne z uczniami rozpoczną się w październiku 2019 r. i potrwają do czerwca 2020 r.

Partnerami głównymi programu są: EY, Microsoft, IDC i PEKAO SA. Inicjatywę wsparły dodatkowo Carrefour, CCC, eobuwie.pl, Fundacja Orange, Media Expert, Oriflame, Polski Fundusz Rozwoju, PZU i Żabka Polska. Realizację programu wspiera Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Więcej informacji o Programie można znaleźć na tej stronie.

Źródło: Synerise