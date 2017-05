W której branży jest najkorzystniej założyć sklep internetowy?

Dzisiaj sklep internetowy jesteśmy w stanie założyć już nawet w godzinę. Jednak na jego sukces i pierwsze poważne zyski z pewnością poczekamy nieco dłużej. Dobry i przemyślany plan na biznes to połowa sukcesu, dlatego warto zastanowić się, w jakiej branży rozpocząć swoją przygodę z e-handlem. Zamiłowanie do mody czy designu z pewnością będzie istotne, ale oprócz niego powinniśmy wziąć pod uwagę siłę konkurencji oraz popyt na daną kategorię produktów. Analitycy z Okazje.info przyjrzeli się również średnim ocenom poszczególnych sklepów, ustalonym na podstawie pozostawianych przez klientów opinii, które pokazują, czy cieszą się one ich zaufaniem. Zdobycie wiarygodności to bowiem najtrudniejsza, ale i najbardziej skuteczna strategia prowadzenia e-biznesu.

W której branży jest największa konkurencja?

Z danych pozyskanych z porównywarki cen Okazje.info wynika, że największa konkurencja panuje w kategorii Dom i Ogród. Sklepy oferujące meble, dodatki czy narzędzia ogrodowe stanowią blisko 29% wszystkich obecnych na platformie. Na drugim miejscu pod względem liczby sklepów uplasowała się z kolei bardzo popularna w Internecie kategoria Moda i Uroda (19%), a na trzecim Elektronika i AGD (prawie 18%).

Najsilniejsze w naszym zestawieniu kategorie opanowali bardzo duzi gracze, tacy jak Castorama, Leroy Merlin, Media Markt czy Saturn. Silna konkurencja tworzy dużą barierę wejścia, prowadząc agresywną politykę cenową. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Elektroniki i AGD. Musimy liczyć się zatem z tym, że zagarnięcie jakiejkolwiek części rynku w tych branżach może być bardzo utrudnione.

Nowym sklepom przebić się ze swoją ofertą nie będzie także łatwo w branży sportowej i zdrowotnej, do której przypisanych jest ponad 15% sklepów. Kategorie te reprezentują tak duże brandy jak Sizeer, Intersport czy Vision Express.

Zdecydowanie najmniejsza konkurencja jest z kolei w kategorii zoologicznej. Działa w niej niespełna 2% zarejestrowanych na porównywarce Okazje.info sklepów. Niewielu e-przedsiębiorców decyduje się także na uruchomienie swojego biznesu w branży kulturalno-rozrywkowej (2,5%), w której sprzedawane są książki, filmy czy gry planszowe oraz motoryzacyjnej (2,8%).

Która branża cieszy się największą popularnością wśród użytkowników?

Analiza popularności danych kategorii została przygotowana na podstawie liczby wejść na strony produktów na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Wynika z niej, że największym zainteresowaniem cieszą się te dedykowane do domu i ogrodu (43%). Regularne wprowadzanie zmian do swoich wnętrz stało się w ostatnim czasie bardzo popularne i nic nie przewiduje, aby trend ten szybko zniknął. Dużą część wejść (20%) wygenerowały także produkty z kategorii Moda, bowiem coraz więcej osób rezygnuje z czasochłonnych i męczących wycieczek do galerii na rzecz zakupów on-line.

Dom i Ogród oraz Moda to dwie najpopularniejsze kategorie wśród użytkowników Okazje.info, ale też najsilniejsze pod względem konkurencji. Gdzie zatem szukać swojej niszy?

Zestawiając liczbę sklepów z popularnością kategorii można przypuszczać, że duże szanse na sukces mamy otwierając sklep z produktami dla dzieci - stanowią one jedynie 4,9% wszystkich sklepów, a generują dużą liczbę wejść.

Sklepy z jakich kategorii są najlepiej oceniane?

Budowanie pozycji sklepu internetowego to przede wszystkim praca nad wiarygodnością i zaufaniem klientów. W niektórych branżach jest o nie zdecydowanie łatwiej, w innych trzeba się naprawdę postarać, aby klient zarekomendował nasz sklep kolejnym użytkownikom. Analitycy z Okazje.info, na podstawie danych programu Wiarygodne Opinie sprawdzili, które sklepy cieszą się najlepszymi opiniami. Pod uwagę wzięte zostały jedynie te, które otrzymały w rankingu 5, 4.9 lub 4.8 punktów. Spośród wszystkich sklepów zarejestrowanych w programie, takim wynikiem może pochwalić się 51,7%. Najwięcej z nich to sklepy z kategorii Dom i Ogród, Moda i Uroda oraz Elektronika i AGD. Jednak wpływ na ten wynik ma z pewnością ich siła wynikająca z ogólnej liczby sklepów i popytu. Dużą reprezentację mają także sklepy z kategorii Sport i Zdrowie, Biuro i Firma oraz Dla dziecka. To zatem branże, które generują największą liczbę zadowolonych klientów.

Myśląc o założeniu sklepu internetowego z pewnością warto szukać branży niezdominowanej jeszcze przez dużych graczy, a cieszącej się sporym zainteresowaniem internautów. Z analizy Okazje.info wynika, że obecnie kategorią mającą spore szanse na sukces w e-biznesie są sklepy oferujące produkty dla dzieci. To branża, którą charakteryzuje również niski próg wejścia. Z uwagi na dużą liczbę i dostępność hurtowni, coraz więcej z nich oferuje dropshipping, dzięki czemu nie ma konieczności ponoszenia wysokich kosztów magazynowania produktów. Rynek e-commerce jest jednak bardzo dynamiczny i z pewnością szybko uzupełni lukę powstałą w tej kategorii. Zatem jeżeli chcielibyśmy spróbować swoich sił w branży dziecięcej, nie powinniśmy zwlekać z otwarciem własnej e-działalności.

Analizę na podstawie liczby sklepów, popularności danych kategorii oraz opinii pozostawianych przez klientów, przygotowali Róża Łukowska, 38pr i Tomasz Rzepecki, Okazje.info.