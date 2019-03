W Krakowie szykuje się spora impreza dla programistów

SheepYourHack odbędzie się w Krakowie po raz pierwszy. Podczas wydarzenia ponad setka programistek i programistów spotka się w jednym miejscu, aby przez 24 godziny oddać się radości tworzenia. Będą rywalizować zespołowo, projektując rozwiązania na styku New Media. Zadania uczestników konkursu to szybkie prototypowanie i budowanie nowych rozwiązań o potencjale biznesowym, a następnie zaprezentowanie rezultatów ekspertom branżowym, którzy będą wspierać zespoły w trakcie prac, wcielając się w rolę mentorów. Znajdą się wśród nich liderzy Alior Banku.

Hackathon odbywa się obok wydarzenia Young Tech Festival. To już czwarta edycja imprezy zainicjowanej we współpracy z Microsoft konferencji IT, prowadzonej przez młodych ludzi sukcesu i liderów branży IT, którzy inspirują początkujących entuzjastów nowych technologii.

Organizatorem wydarzeń jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie – to właśnie w jej siedzibie spotkają się młodzi adepci IT. Young Tech Festival wystartuje w sobotę o godz. 9:00. Hackathon rozpocznie się w piątek o godz. 16:00, a zakończy w sobotę o godz. 18:00 – zaraz potem odbędą się prezentacje rozwiązań i zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wśród pozostałych partnerów wydarzenia są m.in. Szkoła 3.0 oraz Fundacja Przestrzeń Rozwoju.

