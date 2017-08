W Krakowie rusza Connected.Cars - meetup tylko dla szybkich i wściekłych inżynierów

Zarejestruj się bezpłatnie TUTAJ

Do stworzenia sprawnie działającego systemu Android potrzeba 12 milionów linijek kodu. Przy amerykańskich Myśliwcach F-35 liczba ta wzrasta dwukrotnie. W przypadku aut premium, mówimy dziś o niebagatelnej ilości ponad 100 milionach linijek oprogramowania. To pokazuje, jak wiele w pracy nad autami przyszłości zależy od programistów. Dlatego też pierwszym prelegentem w czasie spotkania będzie Maciej Książek, Software Engineer w Delphi, który na co dzień współtworzy technologie aktywnego bezpieczeństwa (active safety) dla najważniejszych marek samochodowych w branży. W trakcie pokazu technologii na żywo, uczestnicy meetupu będą mogli zobaczyć, w jaki sposób kamery i radary powoli zastępują zmysły kierowców na drodze.

Po tej części scenę obejmie Piotr Bańdo, Engineering Group Manager w zespole Infotainment & Driver Interface Delphi, który zdradzi szczegóły powstania pierwszego systemu do sterowania gestem w samochodach. Po wstępie teoretycznym, Piotr zaprosi wszystkich do testowania systemu w praktyce w samochodzie BMW.

Część merytoryczną zamknie Łukasz Cieśla z Hub:raum, który opowie o tym jak sieć 5G i minimalne opóźnienia sieciowe wpłyną na brażę automotive.

Na uczestników oprócz dużej dawki merytorycznej wiedzy czekać będzie pakiet startowy (T-shirty oraz gadżety) i pizza. Na spotkanie na najwyższych obrotach zaprasza Organizator – Delphi Kraków oraz Partner Główny – Hub:raum.

DATA: 30 sierpnia

MIEJSCE: Hub:raum, Przemysłowa 12

REJESTRACJA: connectedcars.evenea.pl

AGENDA:

17.30-18.00 - rejestracja + odbiór pakietów startowych

18.00-18.30 - Maciej Książek, Delphi, Coding for security - o projektowaniu rozwiązań Aktywnego Bezpieczeństwa

18.30-18.50 - Piotr Bańdo, Delphi, Interior sensing - oczy motoryzacji

18.50-19.10 – Łukasz Cieśla, Hub:raum, Low Latency Computing in Practise

19.10-20.00 - Testy BMW live, Pizza i networking