W "Klubie Młodego Programisty"

Kluby Młodego Programisty to punkty warsztatowe, w których odbywają się bezpłatne zajęcia z programowania. Zostały uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK na terenie całej Polski – po jednym w każdym województwie.

Kluby działają w Nysie, Stargardzie, Siedlcach, Ełku, Lubinie, Inowrocławiu, Zamościu, Żarach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Przemyślu, Suwałkach, Kwidzynie, Żorach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Gnieźnie. Będą funkcjonowały przez dwa lata – do października 2020 r. W specjalnie zaaranżowanych salach, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, takie jak: tablety, zestawy robotów edukacyjnych, czy maty edukacyjne do nauki programowania, przez cały ten czas będą odbywały się bezpłatne zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. W sumie, przez dwa lata w Klubach zorganizowanych zostanie 3200 bezpłatnych warsztatów dla ponad 40 tysięcy osób.

To co odróżnia te zajęcia od innych, to fakt, że mogą brać w nich udział także… rodzice! Stawia się tam nie tylko na naukę, ale i na wspólne spędzanie czasu. Dla każdej grupy wiekowej, w każdym z Klubów, zorganizowanych zostanie kilkanaście cykli warsztatów, przy czym jedna seria to 10 godzinnych warsztatów, prowadzonych na czterech poziomach trudności.

W pierwszym miesiącu działalności najaktywniejszy okazał się Klub Młodego Programisty w Piotrkowie Trybunalskim. W październiku zorganizowano tam 30 warsztatów, w których wzięło udział 782 dzieci.

Zapisz dziecko na zajęcia

Właśnie trwają zapisy na kolejną turę zajęć. Miejsca szybko znikają. Dlatego nie zwlekaj, zapisz dziecko na warsztaty. Ostatnie wolne miejsca zostały w Klubach w Ełku, Gnieźnie, Inowrocławiu, Nowym Sączu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Stargardzie, Żarach i Żorach. Rodzic, który chce zgłosić swoje dziecko na warsztaty, powinien wejść na tę stronę i wypełnić dostępny tam formularz. Ważne, by wybrać odpowiedni poziom (tj. przeznaczony dla uczniów klas 1-3 lub dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych). O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń – są przyjmowane do wyczerpania miejsc w danym cyklu szkoleniowym. Zgłoszenie na warsztaty musi zostać dokonane najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym serię warsztatów. Po przesłaniu danych przez formularz zgłoszeniowy, rodzic na podany przez siebie adres email otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, które jest jednocześnie potwierdzeniem zakwalifikowania na warsztaty.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji