W jaki sposób podest magazynowy pomaga zwiększyć przestrzeń składowania?

Dlaczego warto zainwestować w podest magazynowy?

Podesty magazynowe to konstrukcje samonośne, obejmujące jeden lub więcej poziomów. Instalacje te można bez trudu dopasować do obecnego zagospodarowania przestrzeni składowania i stworzyć dzięki nim co najmniej 50% więcej miejsca do aranżacji. Jedną z najważniejszych zalet, jakimi cechuje się podest magazynowy, jest jego wielofunkcyjność. Montaż podestów pozwala błyskawicznie wygospodarować dodatkowe miejsce w magazynie, którą można przeznaczyć do składowania, kompletacji zamówień, a nawet w charakterze strefy biurowej.

Podest magazynowy to rozwiązanie modułowe, cechujące się licznymi możliwościami rozbudowy i modyfikacji. W sytuacji, w której instalacja będzie niezbędna w innym miejscu magazynu, bez trudu można ją zdemontować i złożyć ponownie. Instalacja antresol roboczych jest znacznie tańsza niż zakup antresol betonowych, o budowie nowego obiektu i potencjalnej przeprowadzce nie wspominając. Same podesty można postawić w mniej niż dwa miesiące, nie ingerując jednocześnie w zwyczajny tryb pracy samego obiektu.

Podest magazynowy w firmie e-commerce

Korzyści płynące z inwestycji w antresole robocze z pewnością docenią przedsiębiorcy działający w branży e-commerce. Konstrukcje te ułatwią wydajną i sprawną kompletację zamówień, zwłaszcza po doposażeniu ich w odpowiednie przenośniki, windy oraz bramki paletowe. Warto pamiętać jednak, że podest magazynowy to instalacja, którego wytyczne nie zostały jeszcze określone przez odpowiednie normy. Aby tworzona konstrukcja cechowała się wymaganą trwałością i bezpieczeństwem, warto postawić na ofertę doświadczonego producenta.

Postaw na podest magazynowy od Nedcon Silesia

Firma Nedcon od 50 lat zajmuje się projektowaniem i tworzeniem magazynów. Antresole robocze projektu Nedcon Silesia cechują się takimi samymi parametrami, jakie spełniać muszą stropy budynków. To projekty prowadzone przez kompletnych specjalistów, których rezultatem będą w pełni bezpieczne i funkcjonalne przestrzenie magazynowe. Skontaktuj się z opiekunami inwestycji firmy Nedcon Silesia i dowiedz się, ile miejsca może zaoszczędzić Ci projektowany na zamówienie podest magazynowy.