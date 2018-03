W jaki sposób kobiety korzystają ze smartfonów?

Wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku przez firmę Influence Central udowadniają, że smartfon to wielozadaniowy przyjaciel. Ponad połowa Amerykanek za jego pośrednictwem korzysta z mediów społecznościowych, jeszcze więcej pisze wiadomości tekstowe. 38% kobiet wykorzystuje smartfon do przeszukiwania internetu, a z funkcji nawigacji GPS korzysta 33% pytanych pań. Co druga Amerykanka traktuje go także jako budzik, a aż 81% zasypia ze smartfonem przy łóżku.

Wakacyjny Trendomierz Huawei 2017 potwierdza, że niemal wszyscy (95%) Europejczycy w wieku 18-24 lat używają smartfonów do robienia zdjęć. Autoportrety są przy tym domeną nie kobiet lecz mężczyzn. Do regularnego wykonywania selfie przyznało się aż 77% badanych mężczyzn i jedynie 69% kobiet. 70% użytkowników w wieku 18-44 lat publikuje swoje zdjęcia w mediach społecznościowych chwilę po ich wykonaniu. Właśnie dlatego wysoka jakość aparatu do selfie w telefonie jest pożądanym czynnikiem, który wpływa na wybór telefonu.

Smartfon stał się urządzeniem, z którego intensywnie korzystamy do łączenia się z siecią. Intensywność damskiego korzystania z telefonu komórkowego jako narzędzia łączności z internetem potwierdzają badania brytyjskiej firmy UKOM. Blisko połowę (49%) czasu spędzonego w sieci (share of minutes – SOM) kobiety spędzają właśnie za pośrednictwem smartfonów. Robi tak jedynie 33% mężczyzn. Co ciekawe, damski SOM jest wyższy od męskiego we wszystkich grupach wiekowych, a największe różnice widać pomiędzy grupami wiekowymi 25-34 oraz 55+. W związku z rosnącym czasem jaki spędzamy online za pośrednictwem smartfonów, telefony muszą być coraz bardziej niezawodne i pozwalać na wielogodzinne korzystanie z nich bez ładowania. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy robienie zakupów w sieci jest atrakcyjne, jeśli nie musimy co chwilę szukać gniazdka. Rosną też oczekiwania wobec wyglądu smartfonów. Producenci odpowiadają na nie coraz ładniejszymi, lżejszymi telefonami w różnych wersjach kolorystycznych, które możemy dopasować do osobowości.

Kobiety zapytane przez amerykańską firmę badawczą Influence Central przyznały, że smartfony stały się niezwykle istotną częścią ich życia. Telefon stał się przedmiotem numer 1 dla mam, przy czym torba na pieluchy i przekąski dla dzieci zajęły w rankingu odległe trzecie i czwarte miejsca.

