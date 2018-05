W Dzień Dziecka naucz je oszczędności

Quady, imprezy organizowane przez firmy eventowe, elektroniczne gadżety, drogi sprzęt sportowy czy wymarzone ubrania… Lista prezentów, którymi rodzice obdarowują swoje pociechy w Dzień Dziecka jest naprawdę długa. 1 czerwca zbliża się wielkimi krokami, warto więc już teraz pomyśleć nad prezentem dla najmłodszych członków rodziny. Tym bardziej, że mnogość opcji może bardzo utrudnić wybór.

My, zamiast drogich i niezbyt wychowawczych upominków, proponujemy ci połączenie przyjemnego z pożytecznym – prezent, który nauczy twoją pociechę rozsądnego korzystania z pieniędzy. Opcji jest naprawdę wiele, a każda z nich da radość dziecku, zaś tobie nieco ułatwi życie, ucząc je, że pieniądze nie pojawiają się w portfelu ot tak, po prostu. Przedstawiamy trzy najciekawsze rozwiązania.

Wspólne zakupy

Plan jest prosty. Zabierz dziecko na zakupy do jego ulubionego sklepu lub zorganizuj wycieczkę po różnych sklepach. Pozwól mu wybrać te produkty, które zechce, ale od razu ustal górny limit ich łącznej wartości. Postaraj się, by w miarę twoich finansowych możliwości nie był on zbyt niski, ale też nie rozpieszczaj malucha zbyt wysoką kwotą. W razie potrzeby możesz zaciągnąć na ten cel pożyczkę.

Dobrym rozwiązaniem będzie zabranie ze sobą kalkulatora, by twoja pociecha mogło na bieżąco dodawać kolejne kwoty. W ten sposób szybko zrozumie, jak ważne jest rozsądne gospodarowanie pieniędzmi i że domowy budżet nie jest studnią bez dna. A przy okazji wróci do domu z wymarzonymi zabawkami, gadżetami lub ubraniami.

Większa gotówka

Opcja dla zabieganych to po prostu wręczenie dziecku wysokiej jak na jego standardy gotówki. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na samodzielne sfinansowanie takiego wydatku, skorzystaj z oferty firm pożyczkowych. Obecnie pożyczki ratalne są coraz tańsze, a polityka pożyczkodawców pozwala uzyskać finansowanie nawet osobom niezatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony. W ten sposób możesz zasilić budżet o dodatkowych kilka, a nawet kilkanaście tysięcy.

Wręczenie pieniędzy poprzedź poważną rozmową z dzieckiem. Uświadom malucha, że sumy tej nie powinien wydać spontanicznie, a raczej spożytkować ją na coś, co rzeczywiście będzie mu potrzebne. Może to być na przykład nowy komputer, rower lub sfinansowanie wyjazdu na obóz sportowy lub językowy. Sami na pewno najlepiej wiecie, jaki sposób na rozdysponowanie środków będzie w waszym przypadku najlepszy.

Ustal kieszonkowe

Jeśli twoje dziecko nie otrzymywało dotąd kieszonkowego lub nie było ono zbyt wysokie, Dzień Dziecka to najlepszy moment, by to zmienić. Na przykład podczas wspólnego wyjścia na lody lub do restauracji poinformuj je, że od dziś otrzymywać będzie większe pieniądze i ustal, jakie wydatki będzie musiało pokryć samodzielnie, a za jakie nadal będziesz odpowiadał sam.

To też doskonała okazja ku temu, by uświadomić je, jak duże znaczenie mają własne pieniądze. Uczul je, że w razie wydania całego kieszonkowego, jego portfel pozostanie pusty aż do następnego miesiąca i bądź w tym postanowieniu wytrwały. Maksymalnie po kilku miesiącach twoja pociecha zacznie rozsądnie gospodarować pieniędzmi, a nawet zacznie je odkładać.