W ciągu pięciu najbliższych lat liczba serwerowni ma wzrosnąć o 226%!

Wyniki badania firmy Vertiv wskazują, że liderzy branży zaczęli myśleć w inny sposób o centrach danych, niż to działo się 5 lat temu. Obecnie zmagają się z szerokim ekosystemem rozwiązań, na które składa się wiele typów obiektów i widzą konieczność przeniesienia przetwarzania części danych na brzeg sieci. Wśród tych firm, które już korzystają z technologii edge computingu albo planują to do 2025 r., ponad połowa (53%) spodziewa się, że liczba ich serwerowni wzrośnie o co najmniej 100%, a 20% spodziewa się wzrostu czterokrotnego lub większego. Łącznie liczba takich placówek ma wzrosnąć o 226% od teraz do 2025 r.

W trakcie pierwszych badań w 2014 r. przetwarzanie na brzegu sieci uznano za rosnący trend, ale w 19-stronicowym raporcie zasłużył on tylko na cztery wzmianki. Uwaga ankietowanych skupiała się wówczas na architekturze hybrydowej, wykorzystującej zasoby korporacyjne, chmurowe i kolokację. Nawet w takiej branży, w której i tak ciągłe zmiany odbywają się z prędkością światła, wzrost zainteresowania przetwarzaniem na brzegu sieci w centrach danych jest oszałamiający.

Rob Johnson, CEO firmy Vertiv, zauważa, że w ciągu zaledwie pięciu lat zaobserwowaliśmy pojawienie się zupełnie nowego segmentu rynku, stymulowanego potrzebą umieszczenia rozwiązań przetwarzających dane bliżej ich użytkowników. Nowa rozproszona sieć jest zależna od infrastruktury o charakterze krytycznym, co w zasadniczy sposób zmieniło myślenie o centrach danych.

Uczestnicy nowego badania nie są już tak optymistycznie nastawieni do kwestii zasilania energią słoneczną i wiatrową w centrum danych, jak w 2014 r. Wówczas przewidywali, że około 34% mocy centrum danych będzie pochodzić z tych źródeł do 2025 r. Obecnie oczekują, że wskaźnik ten wyniesie 21% - to wciąż optymistycznie, ale tylko przy ambitnych harmonogramach rozwoju.

Ponadto w skali globalnej 16% respondentów spodziewa się przejścia na emeryturę do 2025 r. To pogłębi i tak już problematyczny niedobór talentów.

Pełne wyniki badań są dostępne w raporcie Data Center 2025: Closer to the Edge. W tegorocznej edycji ankiety wzięło udział ponad 800 specjalistów zarządzających centrami danych.

Źródło: Vertiv