W ciągu dwóch lat ponad połowa europejskich firm ucierpiała w wyniku co najmniej jednego cyberataku

Szukanie źródła finansowania to ważny krok każdej firmy, która chce się rozwijać. Zaspokajanie bieżących wydatków to tylko sposób na przetrwanie na rynku - bez gwarancji powodzenia. Kto się nie rozwija, ten się cofa, bo rynek wciąż pędzi do przodu. Gdy przedsiębiorca staje przed dylematem: „Jakie zewnętrzne źródło finansowania jest dla mojej firmy najkorzystniejsze?", rozważać może faktoring i kredyt. Porównajmy te dwie usługi finansowe.