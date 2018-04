W agendzie V Kongresu Dyrektorów E-commerce zagraniczni goście

Program Kongresu Dyrektorów E-commerce to najważniejsze, organizacyjne wyzwanie. Co roku stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej, zapraszając branżowych liderów, aby dzielili się swoim know how. Podczas tegorocznej edycji nie będzie inaczej. O sukcesach w wykorzystaniu ultranowoczesnych technologii opowiedzą przedstawiciele najbardziej znanych marek – działających zarówno na rynku B2C, jak i B2B. – mówi Katarzyna Czeremańska, Project Manager Kongresu Dyrektorów E-commerce.

Obok prelegentów z Polski, na kongresowej scenie zobaczymy Marka Yates’a z IDC, który w inspirującej sesji keynote opowie o największych zmianach w postrzeganiu transformacji cyfrowej obecnego świata, zarówno w ujęciu technologicznym, jak i ekonomicznym oraz da praktyczne wskazówki, przydatne w realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw w takich warunkach.

Kolejnym zagranicznym gościem będzie Jonas Olausson z Auto1.com. W swojej prelekcji poruszy on temat wykorzystania machine learning w marketingu online, zarówno w budowie strategii komunikacji w różnych punktach stuku, jak i w kontekście badania wyników działań marketingowych.

Emir Qeli ze SwissRe zaprezentuje z kolei sposoby wykorzystania data science w badaniu ścieżek klientów, posłuży się przy tym przykładami z branży ubezpieczeniowej.

Kongres Dyrektorów E-commerce to przestrzeń branżowego networkingu. Wydarzeniu towarzyszyć będą zorganizowane z pasją wieczorne spotkania – welcome party na krakowskim Kazimierzu w klubie Plac Nowy 1 oraz after party z widokiem na Wawel.

Więcej informacji o Kongresie oraz rejestracja na stronie http://www.kongresecommerce.pl/. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Unity, Partnerami – Isider, Przelewy24, PayU oraz Sendit.