W 2030 r. pojazdy autonomiczne, usługi MaaS oraz samochody elektryczne będą codziennością wynika z badania CITE Research [infografika]

Elektryfikacja transportu

Jednym z głównych sposobów na ograniczenie szkodliwego oddziaływania spalin emitowanych przez transport miejski jest zorientowanie branży motoryzacyjnej na produkcję samochodów elektrycznych. Z badania przeprowadzonego przez Dassault Systèmes wspólnie z firmą CITE Research wynika, że zdaniem konsumentów, w roku 2030 roku samochody hybrydowe lub elektryczne będą codziennością, przy czym 75% respondentów planuje użytkowanie samochodu hybrydowego, a 71% samochodu hybrydowego lub elektrycznego ładowanego z domowego gniazdka.

Do roku 2025 liczba samochodów elektrycznych może wzrosnąć do 25 milionów, a oferta koncernów motoryzacyjnych może obejmować aż 400 modeli. Firmy z branży logistycznej, takie jak DHL, DPD i TNT, modernizują swoją flotę i wymieniają pojazdy spalinowe na elektryczne. Działania te przyczynią się do zmiany wymagań i rozwiązań z zakresu infrastruktury do ładowania w miastach, w tym rozwoju technologii ładowania indukcyjnego. Ulepszona zostanie także technologia produkcji akumulatorów, gdyż coraz więcej firm pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami zorientowanymi na zwiększenie pojemności i skrócenie czasu ładowania.

Mobilność jako usługa (MaaS)

Z ankiety wynika też, że idea mobilności w sposób radykalny zmieni ukierunkowanie z produktów na usługi. Koncepcja posiadania pojazdu ustąpi rozwiązaniom z zakresu mobilności współdzielonej. Mobilność jako usługa (ang. Mobility As A Service, MaaS) unifikuje różne usługi związane z publicznymi i prywatnymi środkami transportu i jest dostępna na żądanie za pośrednictwem systemu do zarządzania przejazdami i płatnościami, np. takiego jak polska aplikacja Vooom.

Dzięki rozwiązaniom do zarządzania przejazdami transport publiczny ma stać się kluczowym elementem zrównoważonego systemu mobilności. Popularność oraz zapotrzebowanie na współdzielone usługi transportowe, takie jak wspólne przejazdy samochodem lub taksówką oraz systemy rowerów miejskich i autobusy, rosną na całym świecie. 77% milenialsów (25-34-latków) zamierza współdzielić pojazd w 2030 r. Co więcej, 38% respondentów z tej grupy wiekowej uważa, że posiadanie pojazdu spersonalizowanego i w pełni przystosowanego do potrzeb jest jedną z głównych zalet technologii mobilności.

Do roku 2030 część rynku mobilności jako usługi będzie obsługiwana przez pojazdy autonomiczne. Dla przykładu, w roku tym 15% przejazdów autobusowych ma być realizowana przez autobusy autonomiczne. Respondenci coraz bardziej oswajają się też z wizją przyszłości bez kierowców – 63% badanych spodziewa się, że do 2030 r. będzie korzystać z usług bazujących na pojazdach autonomicznych. Pojazdy te są coraz bardziej bezpieczne i oszczędne, co może zwiększyć wydajność istniejącej infrastruktury i wyeliminować błędy ludzkie.

Sprawne nawigowanie i bezpieczne działanie pojazdów autonomicznych bazuje na precyzyjnych informacjach o lokalizacji pozwalających na podejmowanie decyzji i planowanie tras. Pojazdy te porównują dane otoczenia z zapisanymi w pamięci cyfrowymi mapami zawierającymi informacje na temat warunków drogowych, takich jak szerokość pasów ruchu, umiejscowienie przejść dla pieszych i znaków drogowych oraz danymi gromadzonymi przez czujniki umieszczone na zewnątrz pojazdu. Zastosowanie technologii sztucznej inteligencji pozwoli dodatkowo generować lub uzupełniać proste zbiory danych na potrzeby uczenia maszynowego.

Niektóre firmy i rynki inwestują w sztuczną inteligencję, co tylko dowodzi potencjału tej technologii. W samej Wielkiej Brytanii inwestycje w badania i rozwój pojazdów autonomicznych osiągnęły wartość 100 milionów funtów, a Unia Europejska przeznaczyła 300 milionów euro na badania i innowacje w sektorze pojazdów zautomatyzowanych na lata 2014-2020.