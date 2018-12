W 2019 cyfryzacja w Europie zdecydowanie przyspieszy

Jak wynika z szacunków firmy analitycznej IDC, wydatki na cyfryzację europejskiej gospodarki będą rosły w ponad 15% tempie, aż do 2023 roku. Tak dynamiczny rozwój spowoduje, że cyfrowa transformacja w wydaniu europejskim będzie warta 379 mld dolarów. Liderem wydatków będzie sektor przemysłowy, który odpowiadał będzie za jedną czwartą kontynentalnych nakładów na technologie i usługi związane z transformacją cyfrową. Jak informuje IDC na Starym Kontynencie z punktu widzenia przemysłu w najbliższych latach priorytetowo będą traktowane inwestycje w inteligentną produkcję. Nakłady w smart produkcję oszacowane przez agencję badawczą Markets & Markets będą stanowiły 27% globalnych wydatków, co odpowiada kwocie 51,2 mld dolarów.

Od czego zaczyna się inwestycja w IT? Jeżeli spojrzymy na wydatki europejskiego biznesu, okazuje się że w oprogramowanie. To software zajmuje najwyższe miejsce w tabeli wydatków. Będą one stanowiły ponad jedną piątą całej puli sięgającej 256 mld dolarów. Szacuje się, że producenci i dostawcy oprogramowania będą mogli liczyć na kawałek tortu o wartości 55 mld dolarów. Nieco mniej niż w oprogramowanie, europejski biznes będzie inwestował w usługi i serwis IT oraz w rozwiązania pozwalające na poprawę łączności i przesył informacji. Będzie to odpowiednio 43 mld dolarów i 18 mld dolarów.

Źródło: inPlus Media