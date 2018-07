W 2017 roku Polacy wysłali prawie 50 miliardów SMS-ów. Czy to dużo?

W 2017 roku Polacy łącznie nadali 49,2 miliarda krótkich wiadomości tekstowych, o 2% mniej niż w 2016. Mimo spadku wysyłanych SMS-ów dane w raporcie wskazują, że wśród wybranych państw Unii Europejskiej Polska wciąż znajduje się znacznie powyżej średniej, z wykorzystaniem na poziomie 77 krótkich wiadomości tekstowych miesięcznie. Średnia dla wybranych państw europejskich jest niższa o 18 wiadomości i wynosi 59 SMS-ów przypadających na jednego aktywnego użytkownika.

Raport UKE wskazuje na wyraźny wpływ obowiązku rejestracji kart SIM na zmniejszenie się liczby kart prepaid na rynku. Na koniec 2017 roku ich liczba w porównaniu z 2016 rokiem spadła o 22,3% do wartości 17,8 milionów. Prawie 65% wszystkich użytkowników sieci mobilnych korzysta z usług w modelu postpaid.

Popularność MMS i wysyłanie SMS w roamingu

Z raportu UKE wynika, że w 2017 roku użytkownicy polskich sieci mobilnych wysłali 1,4 miliarda MMS-ów, czyli aż o 39% więcej niż rok wcześniej. Średnio na jednego mieszkańca Polski przypadało 38 takich wiadomości wobec 27 w poprzednim roku i 19 wiadomościach MMS w 2015 roku.

Ponadto systematycznie zwiększała się liczba wiadomości SMS wysyłanych w roamingu. Szczególnie gwałtowny wzrost odnotowano właśnie w 2017 r. Abonenci polskich sieci korzystający z roamingu za granicą wysłali ponad 1 mld SMS-ów, o ok. 65% więcej niż rok wcześniej.

Ruch wysyłanych wiadomości SMS napędziło wprowadzenie w czerwcu 2017 roku zasady „Roam Like At Home”, wyrównującej stawki za połączenia głosowe, wiadomości SMS i transmisję danych w Polsce i w innych krajach europejskich. Dzięki temu klienci polskich operatorów mogli korzystać z telefonu w Unii Europejskiej na tych samych zasadach co w kraju. Przełożyło się to na znaczący wzrost zainteresowania usługami w roamingu.

Operatorzy zarabiają na SMS-ach coraz mniej

Spadek liczby wysłanych wiadomości tekstowych jest jednym z powodów od kilku lat malejących przychodów operatorów. Tendencja zapoczątkowana w 2012 roku potwierdziła się również w 2017 r. W roku ubiegłym z usług telefonii mobilnej operatorzy uzyskali łączny przychód na poziomie 15 mld zł i były o prawie 11% niższe niż rok wcześniej.

Pełna treść raportu UKE jest dostępna tutaj.

Źródło: InfoBip