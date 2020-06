Vooom pokaże jak dojechać do celu w mieście na wiele sposobów

Vooom, platforma mobilna integrująca na jednej mapie oraz umożliwiająca wynajem pojazdów na minuty różnych operatorów, wprowadziła właśnie jedną z najbardziej istotnych aktualizacji od debiutu w kwietniu 2019 r. Mowa o innowacyjnym planerze podróży, który umożliwia wyznaczenie trasy różnymi środkami komunikacji z uwzględnieniem przesiadek, np. z hulajnogi do autobusu, carsharingu czy skutera.

- Z Vooom korzysta się podobnie jak z Google Maps czy JakDojadę. Jednakże mapa Vooom jest dodatkowo zintegrowana z pojazdami komunikacji miejskiej oraz flotami prywatnych wypożyczalni pojazdów współdzielonych. Dzięki temu użytkownik widzi znajdujące się w pobliżu pojazdy i może połączyć przejazdy nimi. Wystarczy podać miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe a zaawansowany algorytm, wykorzystujący sztuczną inteligencję, sam zaproponuje optymalne drogi dojazdu, łącznie z przesiadkami do dostępnych przy trasie środków transportu - wyjaśnia Włodzimierz Łoziński, prezes Vooom, jedynej polskiej platformy oferującej w pełni funkcjonalne rozwiązania mobilności jako usługi (Mobility-as-a-Service, w skrócie MaaS). - W aplikacji pojazdy można również zarezerwować i wypożyczyć. To ogromna zmiana w komforcie przemieszczania się po mieście - dodaje Łoziński.

Planowanie drogi w Vooom dostępne jest w 12 polskich miastach, również przez przeglądarki na stronie https://vooom.pl - zakładka "Pokaż dojazd". Rozwój projektu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz realizowany przez Vooom w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

- Wierzymy, że nowa funkcjonalność Vooom zachęci jeszcze większą liczbę osób do korzystania z innych niż prywatne auta środków transportu. Narzędzie proponuje różne opcje trasy, a użytkownik może wybrać pojazdy, w których czuje się komfortowo i bezpiecznie. Bezpłatny dostęp do mapy Vooom to również szansa na wspólne działania z samorządami, co może pozwolić na przywrócenie zaufania do transportu zbiorowego – uważa Łoziński.

Aplikację Vooom można pobrać z App Store i Google Play.