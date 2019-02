VoD w Polsce - podsumowanie 2018 roku

Zgodnie z danymi z raportu największy udział internautów deklaruje korzystanie z Cda.pl (29%) oraz Netlixa (21%). Niewiele mniejszy udział mają Ipla.tv oraz Player.pl (po 20%). To co wyróżnia jednak Cda.pl i Netflixa, to bardzo wysokie wzrosty w porównaniu do zeszłego roku: + 11%. w przypadku Cda.pl i +16% w przypadku Netflixa. Wzrost zauważalny jest także w przypadku Showmaxa, który pod koniec stycznia wychodzi z Polskiego rynku – + 6% w porównaniu do roku 2017.



Internauci – w zależności od potrzeb – oglądają VoD na więcej niż jednym rodzaju urządzenia. Najbardziej multikanałowym serwisem jest Netflix: 5 na 10 internautów ogląda go na telewizorze, 6 na 10 na komputerze, a prawie 3 na 10 na smartfonach. Najbardziej telewizyjnym VoD jest Cyfrowy Polsat – oglądało go na telewizorze 75% użytkowników. Najbardziej komputerowym Zalukaj.com (na komputerze ogląda go 84% użytkowników), a najbardziej mobilnym nc + GO (na smartfonach ogląda go 35% użytkowników).



Showmax, choć jego wyniki są dalekie od liderów zestawienia, odnotował wzrost udziału użytkowników w stosunku do zeszłego roku. Ponadto otrzymał stosunkowo wysokie oceny od jego widzów, a w przypadku jakości streamingu załapał się nawet do pierwszej trójki najlepiej ocenianych VoD. Wyniki te, choć dawały nadzieję na dalszy rozwój serwisu, najwidoczniej okazały się niewystarczające do kontynuowania działalności firmy w Polsce.

Autor: Weronika Niżnik; źródło: IRCenter