Użytkownicy są niewystarczająco ostrożni podczas udostępniania informacji online

Udostępnianie informacji i zdjęć na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, stało się dla wielu osób naturalną czynnością. Niepokojące jest to, że niemal połowa (44%) internautów upublicznia swoje informacje. Trzeba bowiem pamiętać, że gdy dane znajdą się w sferze publicznej, mogą rozprzestrzenić się znacznie dalej niż zakładał ich właściciel. Jedna osoba na pięć przyznaje, że udostępnia poufne dane osobom, których dobrze nie zna, oraz nieznajomym. Takie osoby pozbawiają się pełnego wpływu na to, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich poufne informacje. Ludzie narażają się na ryzyko kradzieży tożsamości lub ataku finansowego poprzez udostępnienie informacji finansowych i płatniczych (37%), skanów swoich paszportów, prawa jazdy oraz innych prywatnych dokumentów (41%) lub haseł (30%).

Przytaczane wyniki pochodzą z raportu firmy Kaspersky Lab pt. „Niebezpieczny nieznajomy: udostępnianie w internecie a utrata cennych danych” poświęconego nawykom dotyczącym udostępniania danych. Badanie pokazało, że ludzie nie tylko dzielą się swoimi danymi, ale również urządzeniami, na których przechowywane są ich cenne informacje. Jedna osoba na dziesięć (10%) udostępniła nieznajomej osobie swój PIN umożliwiający dostęp do urządzenia, natomiast jedna osoba na pięć (22%) zostawiła swoje urządzenie, niezablokowane i bez nadzoru, wśród grupy ludzi. Co więcej, niemal jedna czwarta (23%) przekazała swoje urządzenie innej osobie do tymczasowego użytku.

W dzisiejszym świecie online dzielenie się informacjami z innymi jest bardzo łatwe i pod wieloma względami właśnie po to stworzono internet. Jednak ujawniając innym ludziom istotne i poufne informacje, jednym kliknięciem zrzekasz się kontroli nad tymi danymi, ponieważ nie masz pewności, do kogo trafią i do czego zostaną użyte - przestrzega Andriej Mochola z Kaspersky Lab. - Użytkownicy dosłownie przekazują swoje cenne dane, a nawet urządzenia, na których są przechowywane, w obce ręce.





Badanie ponadto dowodzi, że skłonność do udostępniania innym osobom swoich prywatnych i poufnych zdjęć jest najbardziej powszechna wśród młodych ludzi — przyznaje się do tego 61% osób w wieku 16-24, podczas gdy dla osób powyżej 55 lat odsetek ten wynosi jedynie 38%. Podobną tendencję można również zauważyć w odniesieniu do informacji finansowych: aż dwie piąte młodych ludzi udostępnia innym swoje dane finansowe i płatnicze (42% osób z przedziału wiekowego 16-24 lat), natomiast w przypadku osób powyżej 55 roku życia takie zachowanie wskazuje jedynie 27%.

Wprawdzie oczekiwanie od użytkowników internetu, że przestaną udostępniać innym swoje zdjęcia, dane osobiste i inne informacje, byłoby całkowicie nierealistyczne, jednak warto zastanowić się na spokojnie, zanim opublikuje się istotne informacje online. Zachęcamy również użytkowników, aby stosowali środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych oraz prywatności, na wypadek gdyby ich urządzenia lub dane wpadły w niepowołane ręce — dodaje Andriej Mochola.

