Uzyskaj odpis - wykorzystuj w tym celu Internet

Miejsce, od którego powinniście zaczynać załatwianie urzędowych spraw – to portal gov.pl. Należy wybrać sekcję „Obywatel”. Jeśli jednak chcesz korzystać z e-usług, w tym wnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, musisz mieć Profil Zaufany. Sprawdź, jak go założyć – to trwa tylko chwilę i można to zrobić online.

Szybki formularz

Kolejny krok to sekcja „Zaświadczenia i odpisy”. Potem należy przejść do części „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego”. To jest droga na skróty.

Wybierając opcję „Przez Internet”, kliknij kolejno przycisk „Wyślij wniosek”. Zaloguj się Profilem Zaufanym i wypełnij prosty elektroniczny formularz. Musisz tam zaznaczyć, o jaki rodzaj odpisu wnioskujesz, kogo dotyczy, itp. Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, dołącz upoważnienia w formie załącznika.

W przypadku gdy odpis dotyczy Ciebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Do uzupełnienia pozostaną jedynie dane kontaktowe.

Następny krok – wybór sposobu odbioru dokumentu. Do wyboru masz odbiór osobisty w wybranym wcześniej Urzędzie Stanu Cywilnego, tradycyjną przesyłkę pocztową lub elektroniczną wersję dokumentu (wysyłka na Twoją skrzynkę na ePUAP).

Płatność też online

Ostatni krok to uregulowanie płatności. Kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów odpisów, które zostały wskazane w formularzu. Ceny są różne (22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, także za odpis wielojęzyczny; 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego). Wszystkie koszty wyszczególnione zostaną w bilansie płatności.

Nowością jest tu możliwość uregulowania rachunku za pomocą bankowości internetowej. Po wybraniu nazwy banku, nastąpi przekierowanie do strony logowania danego banku. Przy płatności online prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi tylko 0,59 zł.

Dla osób nieposiadających konta internetowego istnieje możliwość zapłaty tradycyjnym przelewem. W tej sytuacji należy skan dowodu zapłaty dołączyć jako załącznik.

Odpis aktu możesz też dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go np. w sprawie:

· uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,

· świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,

· ZUS,

· alimentów,

· przyznania opieki, kurateli, adopcji,

· zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji