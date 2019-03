Uwaga startupy! 2,5 roku akceleracji, pieniądze i współpraca z wielkimi rybami. Rusza nowa edycja IMPACT_Poland

Uczestnicy mają już za sobą inaugurację, w trakcie której poznali mentorów prowadzących, z którymi będą pracować w następnych miesiącach. Nawiązali także pierwsze kontakty z partnerami programu. Startupy będą miały szansę pracować z czterema firmami, liderami w swojej branży: Grupą LUX MED, Grupą Azoty, eo Networks i AG Centrum. Każda z nich jest zainteresowana praktycznymi testami pochodzących od start-upów technologii i dalszą komercyjną współpracą z nimi.

Zespół akceleratora już przygotowuje się do kolejnego naboru startupów, który rozpocznie się 1 kwietnia 2019 roku i potrwa równo 8 tygodni, czyli do 23 maja 2019 roku. Do programu będzie można aplikować za pomocą formularza, który pojawi się na stronie impactpoland.pl. Szansę na przyjęcie do programu mają zespoły posiadające przynajmniej prototyp produktu lub usługi i są w stanie - we współpracy z partnerem akceleratora - przygotować go do wdrożenia w ciągu zaledwie kilku miesięcy trwania programu. Kolejna edycja akceleratora zapowiada się równie interesująco, gdyż planujemy dołączyć do niej kolejne duże firmy, między innymi z branż: zarządzania nieruchomościami, logistyki i energetyki.

IMPACT_Poland to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator Sp. z o.o. Celem Programu jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii (dużych i średnich przedsiębiorstw).

Podczas programu zespoły otrzymują dofinansowanie w formie grantu w kwocie do 200 000 zł. Oprócz gotówki, każdy zespół może liczyć nawet na 400 godzin doradztwa mentorów, dbających o efektywny przebieg współpracy z dużymi firmami i zapewniających specjalistyczne wsparcie w zakresie rozwoju technologii, kreowania wizerunku, ochrony własności intelektualnej i innych, indywidualnie dopasowywanych do potrzeb.

Charakterystyczną cechą programu IMPACT_Poland jest indywidualny, spersonalizowany według potrzeb każdego z uczestników przebieg procesu akceleracji oraz skupienie na przyspieszaniu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć poprzez wykorzystanie infrastruktury, doświadczenia i zasobów większych firm - partnerów programu. Program ze szczególną uwagą podchodzi do post-akceleracji – obejmując swoich absolwentów pomocą w komercjalizacji i pozyskiwaniu inwestorów.