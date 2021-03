Uwaga na wyłudzaczy danych kart płatniczych grasujących na OLX

Przestępcy wysyłają wiadomość za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, informując, że kupili już wystawiony produkt. Namawiają sprzedawcę do podania swoich danych do karty płatniczej oraz salda swojego konta, by odebrał pieniądze ze sprzedaży. W ten sposób ofiara traci wszystkie oszczędności, znajdujące się na koncie bankowym.

Wiadomości wyglądały na prawdziwe

Pani Katarzyna otrzymała taką wiadomość wczoraj. Sprzedawała radio do samochodu. Oszust wysłał jej fałszywy link do InPostu, a także nieprawdziwe potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę 100 zł.

W ostatnich tygodniach oszustwa tego typu nabierają na sile. Specjaliści z CyberRescue każdego dnia otrzymują nawet kilkanaście zgłoszeń związanych z platformą sprzedażową OLX.

Jak nie zostać oszukanym?

Sprzedając nie zdajemy sobie sprawę, że także grozi nam niebezpieczeństwo kradzieży naszych pieniędzy. Jeżeli umieszczamy ogłoszenia na OLX czy Allegro Lokalnie to zdecydujmy się na sprzedaż wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie z kupującym lub poprzez bezpieczną transakcję za pośrednictwem tych serwisów.

W takiej sytuacji Ty jako sprzedawca i kupujący nie musicie martwić się o to, że któraś ze stron zostanie oszukana. Warto zawsze mieć z tyłu głowy, że w sieci nie jest tak bezpiecznie jakby się wydawało.

Jeżeli sprzedajemy produkt na platformie OLX i otrzymamy wiadomość z informacją o konieczności podania danych, aby otrzymać zapłatę, możemy spodziewać się, że jest to oszustwo.

Autor: Karolina Wrońska, CyberRescue