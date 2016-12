Uwaga na wiadomości żądające potwierdzenia konta e-mail

Zamieszczamy w Dzienniku Internautów to ostrzeżenie, gdyż nieudolnie przygotowane wiadomości phishingowe mogą ustąpić miejsca bardziej dopracowanym, jak to było w przypadku kampanii kierowanych do klientów polskich banków, a wtedy może być łatwiej o pomyłkę.

Skrzynka pocztowa przekroczył limit pamięci, który jest 20,00 GB ustawiony przez administratora, aktualnie działa na 19,99 GB, możesz nie być w stanie wysyłać i odbierać nową pocztę, aż ponownie potwierdzić swoją skrzynkę pocztową. Prosimy kliknąć link poniżej, aby ponownie potwierdzić swoje konto e-mail Jeśli strona nie pojawia się w przeglądarce, można skopiować i wkleić link do przeglądarki i wpisać swoje dane konta, kliknij na "Weryfikować" do aktualizacji konta.

