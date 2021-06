Uwaga na głowy. Drony będą liczyć produkty w sklepach

Z robotem na "ty"

Roboty skanujące półki w wielkich sklepach to standard na rynku amerykańskim. Tam maszyny wspomagają ludzi i – jeżdżąc od półki do półki – wskazują braki w towarze lub analizują, kiedy danego produktu może zabraknąć. Pracownik dostaje informacje i może szybko uzupełnić braki. Jedną z pierwszych sieci handlowych, która zaczęła używać maszyn do zliczania asortymentu był Walmart. Amerykańska firma posiada blisko 12 tys. sklepów na całym świecie i zatrudnia prawie 2,5 miliona osób.

– Roboty miały sprawić, że pracownicy będą bliżej klientów. Znaczna część ich czasu pracy jest bowiem poświęcana na czynności związane z rozkładaniem towaru, sprawdzaniem czy ceny są właściwie, a asortyment na półkach nie jest przemieszany przez klientów. To czynności proste, powtarzalne i nużące, ale bardzo czasochłonne, a to w takich sytuacjach roboty najlepiej zastępują człowieka. Co ciekawe większość pracowników amerykańskiej sieci bardzo szybko zaakceptowało taką formę pomocy. Po prostu lubimy, gdy ułatwia się nam pracę. Roboty stały się częścią zespołu i zdarzało się nawet, że maszyny dostawały plakietki z imionami – opisuje Paweł Rytelewski, wiceprezes zarządu SI-Consulting.

Jeszcze na początku 2020 roku po alejkach sklepowych sieci Walmart jeździło ok. 600 robotów. Firma chciała podwoić liczbę urządzeń, ale nagle zrezygnowała z podpisania nowej umowy z dotychczasowym dostawcą. Przyczyną nie było to, że roboty okazały się mało funkcjonalne i nie spełniały swojego podstawowego zadania.

– Jednak okazało się, że pracownicy wcale nie przestali krążyć między półkami. Nie poświęcali więcej czasu klientom, ale zajęli się realizowaniem zamówień online i… nadal krążyli między półkami sklepowymi – opisuje Rytelewski. Dodatkowo epidemia koronawirusa zwiększyła liczbę zamówień internetowych, bo “stacjonarnych” klientów było mniej, więc pracownicy zostali w większym stopniu zaangażowani w sprawdzanie braków magazynowych.

Naziemne maszyny zastąpią drony?

Nie oznacza to jednak tego, że zaprzestano dalszych prac nad rozwojem autonomicznych technologii, które mają wspomóc człowieka. W USA część sklepów m.in. sieci Circle K, General Mills czy Johnson & Johnson będzie wyposażonych w drony, które podobnie jak naziemne roboty będą skanować półki w sklepach spożywczych. Drony będą wykorzystywać technologię rozpoznawania obrazów (Smart Vision), a dzięki telefonom komórkowym dokonywana będzie szybka analiza bazująca na maszynowym uczeniu się przez sztuczną inteligencję.

Jedną z zalet dronów jest to, że ich dostosowywanie i wdrażanie jest znacznie tańsze niż opracowanie od podstaw autonomicznego robota mobilnego. Producent zapewnia też, że technologia dronów jest mniej inwazyjna dla klientów, którzy odczuwali psychiczny dyskomfort, gdy alejkami jeździły roboty. Dodatkowo śmigła dronów mają być zabezpieczone specjalnymi klatkami, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla klientów.

Według Pensa Systems – producenta dronów – wprowadzenie do sklepów maszyn wyposażonych w sztuczną inteligencję to nie tylko chęć wyposażenia pracowników w dodatkowe narzędzie ułatwiające pracę, ale też próba zażegnania wielkiego finansowego problemu dla sieci handlowych. Brak odpowiedniej ilości zapasów, niedokładna realizacja cen i nieodpowiednia optymalizacja lokalizacji produktów w alejkach, powoduje znaczne straty. Brak wydajności na tym odcinku kosztuje amerykańskie sieci ok. 1,75 biliona dolarów rocznie. To większe straty przychodów niż przy kradzieżach.