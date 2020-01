Uwaga na fałszywych kontrolerów UODO. Jak rozpoznać fałszywego kontrolera?

Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości co do wiarygodności osoby, która przedstawia się jako pracownik UODO, który ma przeprowadzić kontrolę, bądź ma wątpliwości do co otrzymanej korespondencji, może o zaistniałej sytuacji powiadomić policję.

Jak rozpoznać oszusta?

Zanim u przedsiębiorcy pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd powiadomi o niej kontrolowanego w sposób pisemny i telefoniczny. Ponadto pracownik Urzędu powinien okazać upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które musi zawierać:

podstawę prawną,

oznaczenie UODO,

informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),

określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

oznaczenie kontrolowanego,

termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,

podpis Prezesa UODO,

pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO.

Jeśli nadal masz wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numerem 22 531 04 44.

Prezes UODO apeluje, aby przedsiębiorcy cały czas zachowywali wyjątkową ostrożność i dokładnie analizowali zarówno korespondencję przychodzącą, jak i upoważnienie osób do przeprowadzanych kontroli, pod kątem zawartych w tej dokumentacji informacji, np.: właściwa nazwa urzędu, poprawne adresy, autentyczne podpisy, czy oryginalna pieczęć urzędowa.