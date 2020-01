Uwaga na fałszywe e-maile o nierozliczonych płatnościach od Energa!

Zagrożenie dla klientów Grupy Energa stanowić mogą wiadomości e-mail przesyłane z adresu admin@zamira-company.com.

Temat fałszywego maila to: Zestawienie nierozliczonych dokumentów energa 2019”.

Poniżej przykładowa treść wiadomości:

Niebezpieczne maile podszywające się pod Energę wysyłane być mogą również z adresu sekretariat@torino-polska.com i zawierać logotyp spółki oraz fałszywe wezwanie do zapłaty zaległości.

Przykładowa treść poniżej:

Dołączony do wiadomości plik Excel o nazwie „Zestawienie nierozliczonych platnosci.xls” po otwarciu i zaakceptowaniu uruchomienia makr pobiera na urządzenie szkodliwy plik. CERT Energa ostrzega, że może on doprowadzić do uszkodzenia urządzenia (w tym zaszyfrowania danych), na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego.

Jeśli klient otrzymał tego typu wiadomość, nie powinien otwierać dołączonych do niej załączników, które mogą budzić jakiekolwiek podejrzenia. Firma prosi też o nie otwieranie łączy do stron internetowych, które wywołują jakiekolwiek wątpliwości. Rekomenduje się również weryfikację nagłówków wiadomości oraz ich nadawców.

Pamiętajcie, aby weryfikować nadawców otrzymywanych wiadomości i zwracać uwagę na wszelkie podejrzane elementy. Wątpliwości można też rozwiać, dzwoniąc na infolinię Energi pod nr 555 555 555 lub 801 404 404.