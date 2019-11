Zdecydowaną większość serwisów, w których doszło do wykrycia naruszeń stanowiły serwisy pirackie, serwisy hostingowe i sieci torrent. Piraci zamieszczali odcinki serialu również w serwisie Chomikuj.pl. Z całkowitej liczby 2 720 wykrytych naruszeń, CANAL+ doprowadził do usunięcia z sieci 2 685 z nich.

- Wysoka skuteczność cieszy, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że to niekończąca się walka, a miejsce usuniętych źródeł po chwili zastąpią nowe. Jeśli jednak trafimy już na takie źródła, to oprócz działań zmierzających do usunięcia gromadzimy przy okazji dodatkowe materiały, które w przyszłości mogą posłużyć jako dowody w sprawach sądowych przeciwko właścicielom pirackich serwisów. Organy ścigania podchodzą do spraw o naruszenie prawa autorskiego coraz poważniej, wydając wyroki skazujące – mówi jeden z członków sekcji dw. z piractwem telewizyjnym CANAL+.

Sekcji dw. z piractwem telewizyjnym CANAL+ powstała kilka lat temu w odpowiedzi na rosnący problem kradzieży własności intelektualnej. Do głównych zadań sekcji należy ochrona praw autorów treści emitowanych na antenach CANAL+, wyszukiwanie i likwidowanie pirackich serwisów i źródeł udostępniających nielegalnie sygnał telewizyjny oraz walka z procederem tzw. „card sharingu”. Członkowie sekcji aktywnie wspierają również organy ścigania oraz organy administracji państwowej w realizacji działań skierowanych przeciwko osobom naruszającym prawo autorskie.