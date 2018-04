Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Dodatkowo na podstawie tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (dyrektywa DODO) Polska – podobnie jak inne kraje unijne - jest zobowiązana wdrożyć przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dlatego właśnie MSWiA przygotowało i przesłało do konsultacji projekt ustawy w tym zakresie. Unijna dyrektywa, jako akt prawny, zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia danego porządku prawnego – czyli przeniesienia założeń do aktów prawnych poszczególnych państw. Pozwala jednak na uwzględnienie w przygotowywanych przepisach odmienności krajowych regulacji (przykładowo w Polsce istnieje podział na przestępstwa i wykroczenia, którego nie posiada większość krajów europejskich).

Ujednolicenie zasad zbierania, przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych na potrzeby bezpieczeństwa państwa ma dać gwarancję, że państwo będzie korzystać z tych danych wyłącznie w precyzyjnie uregulowanych sytuacjach oraz pod ścisłą kontrolą niezależnego od rządu organu ochrony danych osobowych. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości określa m.in. cele i zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą. Zgodnie z projektem ustawy dane osobowe będą mogły być przetwarzane m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń (w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz prowadzenia postępowań w tych sprawach.

Osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo do uzyskania informacji o tym, że ich dane są przetwarzane. Będą one mogły poznać m.in. cel i rodzaj przetwarzanych danych, a także uzyskać dostęp do swoich danych i wnosić o ich uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie. Administrator danych (właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym organem lub organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych albo podmiot wskazany przez ustawę jako administrator danych osobowych) będzie mógł jednak odmówić m.in. poinformowania o fakcie przetwarzania danych czy usunięcia danych, jeśli przykładowo utrudni lub uniemożliwi to zwalczanie przestępstw i wykroczeń lub prowadzenie postępowań, czy zagrażać będzie bezpieczeństwu państwa.

Celem projektowanych regulacji nie jest utworzenie nowych obszarów przetwarzania danych osobowych, tzn. zwiększenie uprawnień służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, a jedynie uporządkowanie obecnego systemu. Nadzór nad przetwarzaniem danych w ramach ustawy będzie sprawował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - będzie on miał m.in. możliwość monitorowania przepisów ustawy, przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych i rozpatrywania zażaleń osób, których prawa zostały naruszone.

Zgodnie z proponowanymi przepisami administratorzy danych będą musieli w określonych terminach dokonywać oceny, które z posiadanych przez nich danych są zbędne (zbędne dane będą usuwane). Zgodnie z ustawą administratorzy danych będą m.in. mogli przetwarzać dane tylko w uzasadnionych celach, uaktualniać je i przetwarzać w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych. Zostaną też zobowiązani do opracowania polityki ochrony danych.

Źródło: MSWiA