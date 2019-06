Usługa zdalnego potwierdzania tożsamości już dostępna

Usługa mojeID, opracowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z PKO Bankiem Polskim, pozwala na zdalne potwierdzanie tożsamości. Dzięki rozwiązaniu użytkownik zyskuje łatwy dostęp do usług online. Wszystko bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów i haseł do różnych serwisów.