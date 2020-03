Usługa faktoringu: na czym polega i jak wybrać ofertę?

Jak ocenić bezpieczeństwo podmiotu świadczącego usługi faktoringu?

Usługi faktoringu są świadczone przez banki oraz przez rozmaite instytucje finansowe. Decydując się na współpracę z określonym faktorem, weźmy pod uwagę nie tylko jego doświadczenie w prowadzeniu działalności finansowej i to, czy nie ma ostrzeżeń odnośnie jego działań wydawanych okresowo przez KNF, ale także to, jaki jest kapitał zakładowy dla danego podmiotu oraz jakie są opinie w Sieci odnośnie działań jego pracowników. Jeśli te podstawowe czynniki określające bezpieczeństwo są wypełnione, przejdźmy do analizy oferty, czyli prowizji za usługi faktoringu, a także elastyczności i dodatkowych usługi, które faktor dodaje do samego faktoringu (należy do niego na przykład prowadzenie osobnego rachunku dla rozliczeń lub monitowanie należności u naszych wierzycieli). Następnie, powinniśmy zdecydować się czy wybieramy faktoring jawny, czy faktoring cichy. W decyzji pomocne będzie przeanalizowanie treści z tej strony: https://faktoria.pl/porada/faktoring-jawny.

Faktoring jawny

Faktoring jawny to tradycyjna forma tej usługi. Polega na tym, że bank lub instytucja finansowa, u której wykupiliśmy usługę faktoringu, zabezpiecza nas finansowo zawsze wtedy, kiedy wskażemy mu fakturę wystawioną przez nas naszemu kontrahentowi za usługi lub sprzedane przez nas towary. Wskazując na konkretną fakturę, wysyłamy żądanie do faktora, aby opłacił tę fakturę w imieniu kontrahenta. Zasady są takie, że faktor wpłaca na nasze konto 80% kwoty widniejącej na fakturze. Aby to zrobił, faktura nie może być przeterminowana. Gdy kontrahent opłaca fakturę, robi to na rzecz naszego faktora. Faktor, po otrzymaniu pieniędzy od naszego kontrahenta (widniejącego na fakturze), wpłaca nam brakujące 20% kwoty z faktury, pomniejszone o prowizję za zrealizowanie usługi faktoringu.

Faktoring cichy

Czym jest faktoring cichy? Jest to usługa dobra dla tych firm, które z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów o fakcie, że skorzystali ze wsparcia finansowania z zewnątrz. Niekiedy jest to kwestia reputacji firmy, innym razem dmuchanie na zimne. Firma, która sprawia wrażenie takiej, która nie jest w stanie zachować samodzielnie ciągłości finansowej może nie wzbudzać zaufania. Z tego właśnie powodu faktoring cichy może być idealnym instrumentem finansowym, alternatywnym do korzystania na przykład z kredytów. Więcej o faktoringu cichym przeczytacie tutaj: https://faktoria.pl/porada/faktoring-cichy.