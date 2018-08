Urządzenia mobilne pracowników a nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation) to unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Prace nad projektem trwały cztery lata. Unia Europejska przyjęła go ostatecznie w 2016 r., a 25 maja 2018 roku RODO wejdzie w życie.

Najbardziej dotknięte przez nową ustawę będą wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych, ale jak się okazuje, nie tylko one powinny poświęcić uwagę temu tematowi. Każdy z przedsiębiorców jest w końcu właścicielem wielu danych, takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek czy adres e-mail. Podczas gdy my nie zdajemy sobie z tego sprawy, one są nieustannie przetwarzane – zaczynając od małych ośrodków zdrowia, a kończąc na mediach społecznościowych. RODO nie dotyczy zatem jedynie dużych korporacji, jak np. firmy ubezpieczeniowe lub szpitale, ale też małych rodzinnych przedsiębiorstw – sklepów internetowych czy salonów kosmetycznych.

Możliwe zagrożenia

Ataki cyberprzestępców to jeden z najpopularniejszych sposobów przejęcia prywatnych informacji. Wystarczy, że pracownik skorzysta z publicznego WiFI bez odpowiedniego zabezpieczenia i już poda swoje dane cyberprzestępcy jak na tacy. Innym zagrożeniem jest korzystanie ze szkodliwych aplikacji. Ich liczba w Sklepach Play stale wzrasta. Niepozorne aplikacje z kategorii “Styl” i “Rozrywka” mogą wykraść dane dostępowe np. do wewnętrznych systemów firmowych, śledzić lokalizację czy przejąć kontakty. Zabronić pobierania aplikacji na swoje prywatne telefony nie możemy, ale w przypadku urządzeń firmowych warto wprowadzić jasną politykę dotyczącą użytkowania.

Firmowe urządzenia mobilne w dzisiejszych czasach nie stanowią już benefitu, ale narzędzie pracy dla wielu z nas. Wysyłanie e-maili, dokonywanie przelewów firmowych, praca z bazami - jest wiele możliwości wykorzystania tego rodzaju sprzętu. Każdy z tych czynności stanowi realne zagrożenie dla firmowych danych i stanowić może “furtkę” dla przestępców, jak tłumaczy Robert Dziemianko z G DATA. Dodaje, że warto pamiętać o tym w kontekście RODO, gdy często skupiamy się na procedurach, być może nawet aktualizujemy oprogramowanie antywirusowe na komputerach firmowych, ale zapominamy o urządzeniach mobilnych.

Ochrona urządzeń mobilnych pracownika jest równie ważna co ochrona sieci firmowej. Jeśli jego telefon będzie odpowiednio zabezpieczony, firmowe dane również będą bezpieczne i ryzyko konsekwencji związanych z RODO zostanie zminimalizowane.

Źródło: G DATA