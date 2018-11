Urządzenia mobilne do wynajęcia

Aby móc z jednej strony zaspokoić potrzeby firmy związane z inwestycją w rozwiązania mobilne, a z drugiej nie popaść w nadmierne koszta, warto skorzystać z możliwości, jaką daje nam model „as a service". A czym właściwie jest w przypadku floty mobilnej? Są to usługi związane z wynajmem urządzeń, które możemy w pełni wykorzystać na potrzeby firmowe. Istotne jest to, że decydując się na taki model finansowania, nie potrzeba wpłaty własnej, dzięki czemu firma może skorzystać z otrzymanego sprzętu, zachowując przy tym płynność finansową. W efekcie takie działanie pozwoli na uzyskanie dostępu do w pełni sprawnych urządzeń mobilnych, wzbogacając możliwości przedsiębiorstwa, przy stałych miesięcznych opłatach.

Jednym z przykładów tego typu rozwiązań jest usługa firmy Apple. Uzyskujemy w tym przypadku dostęp do różnego rodzaju produktów, regularne aktualizacje poszczególnego oprogramowania, a także sprzętu, możliwość wymieniany danego urządzenia na nowe oraz wsparcie techniczne w razie powstania usterki lub wątpliwości przy obsłudze sprzętu. Usługodawca pozwala nam na wynajem sprzętu nawet na 3 lata, a z końcem umowy można wymienić urządzenia na nowe na tych samych warunkach najmu. W efekcie po całym okresie najmu obniżamy koszty urządzeń nawet do 40% w stosunku do zakupu danego urządzenia za gotówkę.

Istotnym aspektem w przypadku tego typu usług jest ograniczenie kosztów, co pozwala na przewidywanie przyszłych wydatków, a tym samym dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. Co więcej, ta forma finansowania jest dość elastyczna.

Źródło: Apple