Urząd wypełni PIT-a za podatnika. Kara za zapomnienie hasła? Przegląd (e)prawny 24.02.2017

Sejm: Urząd skarbowy wypełni PIT

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona, że podatnicy uzyskujący dochody wyłącznie od płatników będą mogli skorzystać z rozliczenia przez urząd skarbowy. Taką możliwość będą mieli również ci, którzy korzystają z ulg.

Sejm: Konfiskata rozszerzona

Sejm uchwalił rządowy projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej, czyli przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Projekt był kontrowersyjny bo przewidywał m.in. zaostrzenie inwigilacji. Wrócimy do tego tematu po weekendzie.

Nie mamy pana listu! I co nam Pan zrobi?

Wspominaliśmy już, że jest projekt nowego Prawa pocztowego wzmacniający monopol Poczty Polskiej. Dodatkowo ten projekt ma znieść możliwość składania reklamacji w przypadku przesyłek nierejestrowanych. Operator uważa, że do tej pory przepisy były wykorzystywane by wyłudzać od niego pieniądze. O szczegółach pisze Gazeta Prawna.

Odpowiedzialność za "zapomnienie" hasła

Czasopismo Lege Artis opisuje interesujący wyrok dotyczący zapomnienia hasła do systemu, które było znane tylko osobie zapominającej. Czy można to potraktować jako naruszenie art. 268a i 269a KK? Cóż... sąd nie dał wiary, że pewien ex-informatyk nie pamiętał ustawionego przez siebie wcześniej hasła do urządzenia.

Elektrośmieci do poprawki?

Gazeta Prawna pisze o ciekawym problemie dotyczącym odbierania starego sprzętu jeśli ten nowy został przywieziony przez kuriera. Jeśli kurier odmówi przyjęcia sprzętu to odpowiedzialność za to spada na sprzedawcę. Zdaniem ZIPSEE potrzebna jest zmiana przepisów, która ureguluję kwestię odbioru sprzętu po ewentualnym zadeklarowaniu przez klienta, czy będzie chciał on oddać stary sprzęt.

Hosting dla pirackiej strony to nie naruszenie (USA)

Ciekawy wyrok w tym temacie wydał sąd w Kalifornii. Uznał, że nie ma podstaw do automatycznego przerzucania odpowiedzialności za działalność pirackiej strony na firmę, która świadczy dla niej usługi hostingu. Odpowiedzialność byłaby możliwa tylko wówczas, gdyby wykazano istnienie wpływu dostawcy hostingu na działania strony, dla której świadczy on usługi. Niby oczywiste, a jednak co jakiś czas trzeba to potwierdzać w sądzie. O sprawie pisze TorrentFreak.