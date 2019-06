Upały szkodzą smartfonowi. Korzystaj z niego z głową

Wysokie temperatury od kilku tygodni są zmorą Polaków. Drugi stopień, w trzystopniowej skali zagrożenia w związku z panującymi upałami oznacza, że stanowią one ryzyko dla zdrowia i życia. Jednak przebywanie w pełnym słońcu może być zgubne w skutkach nie tylko dla ludzi i zwierząt, ale także dla elektroniki.

Tomasz Wilewski, Innovation Director w Digital Care, zaznacza, że ekstremalne temperatury mogą mieć duży wpływ na wewnętrzne elementy telefonu. Upały mogą wpłynąć negatywnie na prędkość działania urządzenia. Przegrzanie może doprowadzić również do uszkodzenia lub utraty danych. W ekstremalnych przypadkach może nawet dojść do eksplozji lub wycieku baterii, co potencjalnie zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

Koszty naprawy telefonu uszkodzonego przez wysoką temperaturę mogą być bardzo wysokie. Warto więc zapoznać się z kilkoma zasadami, które mogą nas przed tym ustrzec.

Przykręć energię

Włączenie trybu oszczędzania czy zmniejszenie jasności ekranu telefonu pozwoli obniżyć zużycie energii. Warto wyłączyć najbardziej energochłonne aplikacje czy zrezygnować ze streamingu video. Wysokie temperatury sprawiają, że procesor telefonu i tak musi pracować z wzmożonym wysiłkiem, więc nie dokładajmy mu dodatkowych obowiązków.

Daj mu odetchnąć

Pozwól swojemu smartfonowi na odrobinę swobody: wyzwól aparat z dodatkowych elementów zewnętrznych: etui, pokrowców, nakładek. Kolejne warstwy tylko zwiększają ryzyko przegrzania. Jeśli obawiasz się o to, co stanie się z twoim telefonem, kiedy będzie zupełnie „nagi” możesz poszukać specjalnych case’ów, które instaluje się tylko na krawędzie aparatu.

Zabójcza kieszeń

W czasie wysokich temperatur warto pożegnać się również z najbardziej wygodnym sposobem noszenia telefonu, czyli kieszenią. W niej temperatura jest zawsze wyższa za sprawą ciepła naszego ciała. W krytycznej sytuacji może dojść do uszkodzenia baterii i poparzenia.

Telefon w cieniu bezpieczeństwa

Nie zostawiaj swojego telefonu w pełnym słońcu. Stolik w ogródku, koc na plaży w samo południe czy wnętrze samochodu mogą być dla niego zabójcze. Samochód zaparkowany na słońcu, gdzie temperatura powietrza wynosi 35 stopni Celsjusza, może osiągnąć temperaturę ponad 50 stopni zaledwie w ciągu godziny. Korzystanie z nawigacji w smartfonie, szczególnie gdy przymocowany jest do przedniej szyby samochodu, także naraża urządzenie na możliwe uszkodzenia. Ciągła praca, wysokie zapotrzebowanie na energię i słońce przechodzące przez szybę to splot niekorzystnych czynników. Szklarnie są doskonałym miejscem do uprawy pomidorów, ale iphone’owe jabłko prawdopodobnie już tego nie doceni.

Schładzaj z głową

Co zrobić kiedy smartfon jednak się przegrzeje? Tomasz Wilewski uważa, że odpowiednie schłodzenie aparatu jest kluczowe dla zachowania jego optymalnego stanu. Przede wszystkim takiego telefonu nie należy ładować, to tylko dodatkowo zwiększy temperaturę baterii. Najlepiej jest go wyłączyć i położyć w zacienionym i chłodnym miejscu. Aparat schłodzi się sam: trzeba mu tylko zapewnić do tego odpowiednie warunki: gwałtowna zmiana temperatury do nich nie należy.

Oczywiście, w idealnym świecie najlepszą radą jest ograniczenie korzystania z urządzenia. Taki detoks może przysłużyć się zarówno smartfonowi, jak i naszemu wypoczynkowi na wakacjach.

Źródło: Digital Care