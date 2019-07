Wychodzenie z nich bywa bardzo trudne, bolesne, czasem wręcz niemożliwe. Nic więc dziwnego, że wiele osób poszukuje sposobów, które mogłyby pomóc im zmienić swoją rzeczywistość i zacząć życie bez długów. Jednym ze sposobów na osiągnięcie takiego stanu jest upadłość konsumencka. Czy warto się na nią zdecydować? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Czym jest upadłość konsumencka i kto może się na nią zdecydować?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe w stosunku do osób prywatnych, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na uwolnienie się od zadłużeń, choć wiąże się z utratą majątku przez osobę zadłużoną. Jest to więc dość radykalne rozwiązanie, niemniej jednak dla wielu osób jedyne, dzięki któremu mogą zapomnieć o długach.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić by ogłosić upadłość konsumencką jest złożenie wniosku do sądu rejonowego. Koszt tego wniosku wynosi 30 złotych, dzięki czemu procedura upadłości konsumenckiej dostępna jest praktycznie dla każdej chętnej osoby. Co ważne, obecnie wniosek o upadłość może złożyć nie tylko dłużnik, ale również wierzyciele. Kolejnym krokiem jest decyzja sądu. Jeśli wyrazi zgodę na ogłoszenie upadłości konsumenckie majątkiem osoby zadłużonej zajmuje się syndyk. Jego rolą jest sprzedanie nieruchomości oraz majątku (samochodów, jachtów, sprzętu, biżuterii). Zysk ze sprzedaży majątku przeznaczany jest na spłatę wierzycieli. Czasem jednak zdarza się tak, że pozyskane środki są niewystarczające. W takim przypadku sąd ustala plan spłaty zadłużeń. Czas w jakim jesteśmy zobowiązani do ich spłacania nie może być dłuższy niż 3 lata. Po zakończeniu tego okresu pozostałe zadłużenie zostaje umorzone.

Czy warto?

Jak widać postępowanie związane z upadłością konsumencką może być dość dotkliwe dla dłużnika. Utrata całego wypracowanego majątku dla wielu jest niewyobrażalnym ciosem. Inne osoby zaś cieszą się z faktu, że chwilowe niedogodności pozwolą im uwolnić się od długu. Warto również przypomnieć, że syndyk nie spienięża potrzebnych nam w codziennym życiu rzeczy. Dzięki temu możemy normalnie pracować i żyć. Co więcej, plan spłaty ustalany jest tak, by kwoty, które musimy płacić wierzycielom były dopasowane do naszych możliwości finansowych. Nie musimy więc obawiać się niedostatku. Słowem, decyzję o upadłości konsumenckiej zawsze powinno podejmować się po indywidualnym przeanalizowaniu swojej sytuacji finansowej. Nie warto też działać pochopnie.

Podsumowując, upadłość konsumencka może stać się sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia i stać się rozwiązaniem, dzięki któremu odzyskamy spokój. Warto jednak wiedzieć, że wiąże się z wyrzeczeniami, które musimy ponieść. Przydać się może nam również fachowa pomoc prawna, dzięki któremu proces upadłości będzie mniej dotkliwy. Udzielić może ci jej radca prawny Michał Śląski - doświadczony specjalista w tej dziedzinie.