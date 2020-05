UODO o udostępnianiu dokumentacji medycznej w okresie pandemii

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, obecnie obowiązujące regulacje prawne są wystarczające dla realizacji prawa pacjenta do pozyskania dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Artykuł 26 ust. 1 tej ustawy stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Z kolei art. 27 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, określający sposoby udostępniania dokumentacji pacjenta, wskazuje m.in. możliwość udostępnienia dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniawskazano (w § 70 ust. 1), że dokumentację udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki, natomiast w § 71 określono, że w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy. Zaznaczyć należy, że udostępnianie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinno odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa umożliwiających weryfikację osoby składającej wniosek oraz gwarantujących bezpieczeństwo przesyłanych danych.

W ocenie Prezesa UODO, rozwiązanie w postaci przesyłania dokumentacji medycznej na wniosek nie tylko samego pacjenta, ale i jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem profilu ePUAP, przy zachowaniu procedur wynikających z regulacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest dopuszczalne w świetle przepisów RODO. Rozwiązanie to pozwala realizować prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przy zmniejszeniu ryzyka bezpośredniego odbioru dokumentacji w okresie epidemii wirusa COVID – 19.

W przypadku korzystania z innych środków komunikacji elektronicznej szpital jako administrator powinien ocenić, czy gwarantują one odpowiedni stopień bezpieczeństwa przesyłanych danych zawartych w dokumentacji medycznej.