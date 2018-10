Unikalność ważniejsza od ceny

Nawet gdy odkryjesz niszę na rynku i będziesz pierwszy w nowej branży, zaraz pojawią się naśladowcy. Zaczną sprzedawać taniej od ciebie, bo taka jest typowa strategia szybkiego podboju rynku. Zostanie liderem dojrzałej branży to z kolei zadanie na lata. Optymalne podejście to właśnie zaoferowanie czegoś, czego nie ma nikt inny. USP czyli Unique Selling Proposition (Unikalna Propozycja Sprzedaży) polega właśnie na tym.

Niekoniecznie to produkt musi być przełomową innowacją. Pojęcie USP jest szersze i obejmuje cały proces sprzedaży - także wysyłkę, komunikację z klientami czy opcję zrobienia czegoś na zamówienie. Oto 5 sklepów, które potrafią dobrze wykorzystać USP do rozwijania swojego biznesu.

1. Zuzia Górska

“Jesteśmy niewielką manufakturą działającą we wsi Odrzykoń na Podkarpaciu. Zajmujemy się projektowaniem i szyciem toreb, torebek, portfeli oraz dodatków. Kupując u nas, możecie mieć pewność, że każdy produkt jest dla Was indywidualnie przygotowany” - tak wita się z swoimi klientami sklep Zuzi Górskiej. Właścicielka zaprasza na bloga, gdzie opisuje, jak powstał jej sklep i opowiada historię tworzących go ludzi. Jego nazwa, adres i związane z nim historie sugerują, że możemy tu liczyć na indywidualne potraktowanie, a dokonując zakupu wspieramy lokalną przedsiębiorczość.

2. Akardo

Buty robią ręcznie w małych, rodzinnych zakładach szewskich. Pracują w nich szewcy z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu że produkcję zaczyna się dopiero po złożeniu zamówienia, można sprzedawać je w przystępnej cenie. Projekt wpisuje się w renesans małych zakładów rzemieślniczych, które ponownie zaczynamy cenić bardziej niż masową produkcję. Dla wzmocnienia tych skojarzeń Akardo dodaje do każdego zamówienia aż 30-dniowy termin na jego zwrot, aby każdy mógł poczuć się jak u szewca za starych dobrych czasów.

3. FancyBra Shop

Mają w ofercie marki dotąd niedostępne w Polsce. Dbają też o to, aby paczki były wyjątkowe i otwierało się je jak prezent. Złota kokardka ustępuje po delikatnym pociągnięciu za wstążkę. Wewnątrz ukazuje się elegancki papier, w który misternie zawinięto zestaw bielizny. Poczucie ekskluzywności zaczyna tworzyć już strona internetowa.

4. El Wariato

Internet zna Pamelę i Mateusza jako Fit Lovers. Ich kanał na YouTube śledzi prawie 1,5 mln osób. Zaczynali publikując na nim poradniki treningowe. Z czasem główną atrakcją stały się osobowości autorów. Ich ekscentryczny styl zainspirował kolekcję ubrań. Sportowe ciuchy z krzykliwymi akcentami dostępne są w sklepie El Wariato. Pamela i Mateusz występują na nich jako modele, aby nie było wątpliwości, że będziemy chodzić w “ich” ciuchach.

5. EkoPolka

Aleksandra Graca sprzedaje tylko naturalne i tylko polskie produkty, sprawdzone osobiście co do jednej sztuki. Jest alergikiem, jej dzieci również miały wrażliwa skórę, a dostępność naturalnych produktów zawsze była problemem. Sama interesuje się pielęgnacją, jest pielęgniarką z wykształcenia.

