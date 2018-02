Unia ocenia elektroniczne papierosy

Komitet CEN/TC 437 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania działa od stycznia 2015 roku. W prace zaangażowani są także producenci (Polskę reprezentuje firma LIPRO e-Liquid Production). Na zlecenie Komisji Europejskiej Komitet zajmuje się badaniami nad e-papierosami. Dzięki temu ma powstać pierwsza europejska norma jakościowa dla tych wyrobów, wraz z uchwaleniem rzetelnych metod analitycznych. Standaryzacja wśród wszystkich producentów tej branży w Europie będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i pewność użytkowania e-papierosów przez użytkowników końcowych (waperów).

Kolejne, piąte już, spotkanie Komitetu Technicznego będzie miało miejsce w środę 28 lutego w siedzibie Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego DIN w Berlinie. Eksperci z całej Europy będą debatować zarówno nad terminologią i opracowaniem stosownych definicji, jak i uchwaleniem wymogów i metodyką badań dla papierosów elektronicznych oraz płynów do ich uzupełniania. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione projekty standaryzowanych testów dla e-liquidów oraz analityczne metody pomiaru emisji nikotyny, związków karbonylowych czy metali przez elektroniczne papierosy.

Termin powstania nowej normy dla branży e-papierosowej nie jest jeszcze znany, jednak bieżące prace badawcze mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Będzie to kolejny po Dyrektywie Tytoniowej (TPD) krok legislacyjny, który przyczyni się do standaryzacji dynamicznie rozwijającego się sektora e-papierosów oraz e-liquidów. Eksperci mają również nadzieję, że normalizacja pozwoli jednoznacznie określić czy e-papierosy są rzeczywiście lepszą i o wiele mniej szkodliwą dla zdrowia alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Za tą tezą stoi coraz większa liczba prac naukowych, na czele z raportem E-cigarettes: an evidence update opublikowanym przez Public Health England – brytyjskiego odpowiednika polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Autor: Justyna Lipowicz, prezes LIPRO e-Liquid Production