Ulubiona stacja radiowa w smartfonie. Za granicą też

Jadąc na zagraniczny urlop, nie trzeba rozstawać się z ulubionymi rozgłośniami - można skorzystać z polskiej aplikacji Replaio, obejmującej 30 000 internetowych stacji radiowych z całego świata.

Aplikacja pozwala na odbiór stacji, które nadają swój sygnał również w internecie. Dzięki temu można słuchać ulubionych rozgłośni poza zasięgiem ich nadajników. To jest główna idea transmisji radiowej w internecie. Takiego radia można słuchać na całym świecie, również podczas wakacji. I to wcale nie musi być drogie. Dzięki niedawno wprowadzonym przepisom unijnym, większość operatorów udostępnia swoim abonentom darmowe pakiety internetowe w roamingu. Oferta dla osób korzystających z usług pre-paid jest również bardzo atrakcyjna. Wykupienie pakietu kilku GB wiąże się z kosztem maksymalnie kilkudziesięciu złotych.

Fot. Hivedi

Czy 1-2 GB wystarczy do odtwarzania strumienia radiowego z internetu? Duże znaczenie ma tutaj jakość połączenia. Zużycie danych w przypadku jakości 64 kB/s to ok 28.8 Mb/godzinę. Pakiet 2 GB pozwala na słuchanie radia w Replaio przez ok. 70 godzin. Zakładając 7-dniowy pobyt wakacyjny w UE to ok. 10 godzin dziennie. Ja sam słucham radia codziennie w drodze do i z pracy. Nie zużywam w samochodzie więcej niż 1-2 GB miesięcznie.

Dodatkowym ułatwieniem słuchania radia podczas urlopu jest możliwość skorzystania z wi-fi udostępnianego przez hotele. Coraz częściej nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Replaio doskonale współpracuje również z Android Auto. Z tego nowoczesnego udogodnienia mogą korzystać właściciele samochodów, takich marek jak: Skoda, Opel, VW, Mercedes, Audi.

Oprócz swojej podstawowej funkcji - odtwarzania stacji radiowych - Replaio posiada wiele dodatkowych opcji, m.in. budzik radiowy, przypominanie o ulubionych audycjach oraz wyłącznik czasowy - sleep timer. Poszukiwacze nowych brzmień i koneserzy z pewnością docenią historię odsłuchanych utworów, możliwość dodawania do Spotify i scrobblowanie do Last.fm.

Replaio Radio jest dostępne w Google Play (Android).