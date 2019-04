Uczniowie 300 szkół bezpłatnie rozwiną cyfrowe umiejętności

68,2% dzieci i młodzieży nigdy lub prawie nigdy nie opublikowało w sieci zdjęcia swojego autorstwa, a 76,6% nie tworzyło niczego przy użyciu aplikacji mobilnej, np. obrazka narysowanego na telefonie lub tablecie – wynika z badań EU Kids online 2018. Dzieciom i młodzieży brakuje umiejętności związanych z choćby odrobinę bardziej zaawansowanymi zagadnieniami.

Odpowiedzią na te potrzeby są działania edukacyjne Fundacji Orange, prowadzone na szeroką skalę. Do tej pory z programu MegaMisja skorzystało 20 tys. dzieci w 800 szkołach, a z #SuperKoderów – 7180 uczniów w 340 szkołach w całym kraju. Od września do każdego programu dołączy kolejne 150, które zakwalifikują się do nich w rozpoczynającym się właśnie naborze.

Oba programy są bezpłatne. Szkoły otrzymują liczne korzyści: wsparcie rzeczowe (MegaMisja), finansowe (#SuperKoderzy), a przede wszystkim dostęp do cennej wiedzy. Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć według gotowego scenariusza i napisanie krótkiej relacji.

Misja z Psotnikiem w cyfrowym laboratorium

MegaMisja powstała z myślą o dzieciach w wieku 6-10 lat i ich nauczycielach. Jej celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli wczesnoszkolnych, wychowawców świetlic oraz ich podopiecznych, tak by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów. Program dostosowany jest do potrzeb dzieci i ma formę gry edukacyjnej, która uczy m.in.: jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, jak przestrzegać praw autorskich i zasad panujących w sieci, a także jak skutecznie szukać wiarygodnych informacji. Wszystko to odbywa się w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym uczniowie pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Misja, w której uczniowie biorą udział ma na celu wykonanie kolejnych zadań i zdobycie punktów, które wymienia się na gwarantowany sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne i pomoce edukacyjne.

Dwanaście ścieżek #SuperKoderów

Program #SuperKoderzy jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Jego celem jest nauka programowania i podstaw robotyki nie tylko na informatyce, lecz także na zajęciach z innych przedmiotów. Szkoły mają do wyboru jedną z dwunastu ścieżek edukacyjnych. W czasie zajęć poznają cyfrowe narzędzia, uczą się logicznego myślenia, pracy zespołowej jednocześnie wykonując zadania przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu. Placówki zakwalifikowane do udziału w #SuperKoderach otrzymują dotację na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć i pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli i wsparcie edukatorów na czas trwania projektu. Udział w programie nie wymaga od nauczycieli żadnej specjalistycznej wiedzy.

Tegoroczny nabór do MegaMisji (uczniowie klas 1-3) i #SuperKoderów (uczniowie klas 4-8) potrwa do 10 maja 2019 r. Szkoły mogą zgłaszać się do programów, wypełniając prosty formularz, do którego dołączą krótki film przygotowany przez nauczyciela wraz z uczniami. Jest on dostępny na tej stronie.

Źródło: Fundacja Orange