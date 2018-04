Uczeń 2.0 - czego używa podczas zajęć?

Tablet

Praktyczne urządzenie, które pozwala zaoszczędzić uczniom sporo miejsca w ich plecakach czy torbach. Warto wspomnieć, że według szacunków Fundacji Rosa aktualnie ok. 80% uczniów ma problemy z kręgosłupem z powodu zbyt ciężkich plecaków. Dzięki tabletowi można z powodzeniem zastąpić wiele pozostałych rzeczy pakowanych do plecaka. W pamięci urządzenia bezproblemowo umieści się między innymi lektury szkolne, podręczniki, a także uzyskać dostęp do wielu ciekawych materiałów interaktywnych. W dodatku nauczyciel może udostępnić tablet materiały w trakcie lekcji.

Obecnie coraz więcej szkół angażuje się w wymianę tradycyjnych książek właśnie na tablety – wiele firm również tworzy własne akcje, m.in. eTornister we współpracy sieci Plus i PZU. W tym miejscu warto spojrzeć na statystyki z placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Według raportu BBC w 2014 roku aż 70 % szkół wykorzystywało tablety, a liczba uczniów posiadających własne urządzenia systematycznie rosła.

Tablet umożliwia:

Wygodny sposób na dostęp do podręczników i lektur

Możliwość korzystania z materiałów interaktywnych

Szybsze udostępnianie wiadomości w klasie

Wygodne sporządzania notatek

Czytnik e-booków

Kolejne rozwiązanie warte uwagi ze względu na oszczędność miejsca oraz aspekty zdrowotne. Z biegiem czasu znajdujący coraz więcej zwolenników w środowisku edukacyjnym. Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego już w 2012 roku został nagrodzony przez marszałka województwa wielkopolskiego za wprowadzenie ich w wybranych placówkach na miejsce tradycyjnych podręczników.

Czytnik e-booków, podobnie jak tablet, może pomieścić w swoich zbiorach tysiące lektur szkolnych, dzięki czemu szkolne plecaki, a co za tym idzie kręgosłupy uczniów, nie będą obciążone kilogramami książek. Na rynku dostępne są dziesiątki urządzeń, zróżnicowane pod względem wykorzystanej technologii e-papieru, czy też obecności lub braku doświetlenia. Jedno ładowanie takiego urządzenia zezwoli na kilka tygodni lektury z dala od ładowarki.

Warto pamiętać o tym, że wyświetlany na czytnikach tekst można dowolnie formatować. Zależnie od własnych upodobań da się zwiększać/zmniejszać czcionkę, regulować akapity, czy odstępy pomiędzy nimi. Ważną cechą czytników pozostaje ekran E Ink. Cechuje się wysokim kontrastem, a przy tym nie męczy wzroku w porównaniu do tabletów z LCD. W porównaniu do tabletów zazwyczaj mają słabszą wydajność, ale trzeba pamiętać, że ich przeznaczenie jest zupełnie inne. Wyświetlacz e-ink nie sprawdzi się przy odtwarzaniu multimediów, za to odwdzięcza się dłuższym czasem pracy i nie wpływa negatywnie na wzrok. Jego zadaniem jest wyświetlanie tekstu tak, jakby była to klasyczna kartka papieru. W przeciwieństwie do wyświetlaczy LCD, technologia e-papieru pozwala czytać nawet w pełnym słońcu.

Czytnik e-booków to:

Wszystkie książki/lektury w jednym miejscu

Aspekt zdrowotny (brak obciążenia kręgosłupa, wyświetlacz, który nie psuje wzroku)

Długi czas pracy na jednym ładowaniu

Smartfon

Sprzęt, którym dysponuje aktualnie większość uczniów, oferuje ogromne możliwości i pozwala rozwijać umiejętności oraz talenty uczniów. Wszyscy dokładnie znamy jego możliwości. Można zainstalować na nim wiele interesujących aplikacji, takich jak Wolfram Alpha, niezastąpiona pomoc przy matematyce, czy Todoist, pozwalający zautomatyzować wiele czynności i np. wyciszać nasz telefon, kiedy uczeń będzie w szkole. Co więcej, na rynku znajdziemy dodatkowe moduły do telefonu. Do smartfona możemy na przykład bezpośrednio podpiąć projektor czy też klawiaturę, która pozwoli na sprawne sporządzanie notatek czy naukę programowania na małym ekranie. W ofercie polskich dystrybutorów, poza flagowymi urządzeniami, można też wybierać w gronie budżetowych i rozsądnych pod kątem specyfikacji smartfonów takich producentów jak Umidigi, HOMTOM, Ulefone czy Bluboo.

Przy wyborze odpowiedniego urządzenia dla ucznia warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Jednym z nich jest odpowiednio pojemna bateria, która pozwoli na całodziennie, komfortowe i aktywne używanie, a przykładem takiego telefonu może być np. Xiaomi Redmi Note 4 z akumulatorem 4100 mAh. W dodatku da się wydłużyć czas pracy kupując powerbank.

Kolejnym elementem godnym uwagi jest odporna obudowa. Telefon ucznia musi przetrwać wiele trudnych sytuacji, a jedną z najczęściej występujących jest upadek na korytarzu czy w trakcie trwania szkolnej wycieczki. Również na wakacjach, np. nad jeziorem, smartfon może wpaść do wody. W takich przypadkach doceni się wytrzymałe modele, jak Ulefone Armor albo Zoji Z6, które zostały stworzone pod kątem takich wyzwań.

Ważna jest również dostępność na telefonie możliwie jak najnowszej wersji systemu operacyjnego, dzięki czemu będzie w stanie uruchomić wszystkie aplikacje, np. ze Sklepu Play. Kolejna ważna sprawa to moduł LTE, dostępny w m.in. Bluboo Picasso 4G. W wielu szkołach nie ma dostępnej sieci WiFi, a dostęp do internetu to konieczność w przypadku wielu programów edukacyjnych. Z tego względu dobrze, aby telefon oferował szybką łączność.

Szukając nowego smartfona warto też zwrócić uwagę na jego aparat. Dzięki niemu będzie można sfotografować czytelnie notatki czy też zadania – w połączeniu z np. Office Lens, będzie można je potem wydrukować w domu. Świetną jakość zdjęć oferują modele takie jak Homtom HT10 z matrycą Sony 21 Mpix czy Ulefone Future z 16 Mpix autorstwa Samsunga.

Uczniowie oraz rodzice docenią również obecność skanera linii papilarnych, który skutecznie uniemożliwi osobom postronnym uzyskanie dostępu do telefonu. Czytnik stanowi najbardziej skuteczną formę ochrony. Jest on stosowany w wielu urządzeniach dostępnych w oficjalnej polskiej dystrybucji CK MEDIATOR, a jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji tego rodzaju pozostaje Homtom HT17. Ponadto na odcisk palca blokować można również zainstalowane aplikacje.

Szkoła to jednak nie sama nauka i ważne, aby smartfon sprawdził się również w chwilach odpoczynku. Tu uwagę zwraca się na wydajność oraz jakość dźwięku. Ze wszystkimi grami poradzi sobie Xiaomi Mi5 ze Snapdragonem 820, natomiast znakomitym audio może pochwalić się Ulefone Vienna. Dla młodszych użytkowników obowiązkowym dodatkiem są także słuchawki w zestawie.

Smartfon oferuje:

Dostęp do potrzebnych materiałów

Poszerzanie wiedzy

Aplikacje do np. nauki słownictwa

Źródło rozrywki na przerwach

Laptop

Kolejne urządzenie przydatne w codziennej nauce, choć w obliczu bardziej mobilnych rozwiązań mniej praktyczny produkt. Okazuje się być jednak niezastąpione przy robieniu prezentacji, wykonywaniu trójwymiarowych szkiców czy też korzystaniu z drukarki 3D, która może stanowić ciekawe uzupełnienie zajęć. Ponadto idealnie sprawdzi się do nauki programowania, która obecnie coraz częściej pojawia się w szkołach, chociażby w formie dodatkowych zajęć wprowadzających w tą tematykę.

Technologia umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w sposób szybszy, a także daje możliwość uatrakcyjnienia zajęć dzięki materiałom multimedialnym, ćwiczeniom interaktywnym lub łatwego udostępniania informacji z lekcji przez nauczyciela. Młodsi odbiorcy mogą również sprawdzać wiadomości w internecie z poziomu swojego telefonu. Aktualnie smartfony są w stanie zastąpić wiele innych urządzeń, w tym tablety, czytniki czy laptopy i świetnie sprawdzą się również w procesie edukacyjnym. Niewątpliwie nowoczesne rozwiązania zmieniają na lepsze oblicze szkoły.

Źródło: CK Mediator