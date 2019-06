Ubywa domen z rozszerzeniem .EU

Według danych EURid, liczba wszystkich zarejestrowanych domen .EU w minionym roku wyniosła 3 684 750 i była niższa o 130 305 niż rok wcześniej. Jednocześnie była to najniższa wartość od 2011 roku, kiedy to łącznie było zarejestrowanych 3 514 446 domen .EU. Najwyższym wzrostem liczby zarejestrowanych domen europejskich może pochwalić się Cypr (o 46%), Portugalia (35,6%) oraz Rumunia (o 34%). Nieco niższe wzrosty odnotowano w Irlandii (25,9%) i Norwegii (23,5%).

Elżbieta Kornaś, Brand Director w serwisie Domeny.pl, zauważa, że w Polsce na koniec 2018 roku było zarejestrowanych 266 571 domen .EU. Liczba ta stawia Polskę na piątym miejscu wśród krajów z największą liczbą rejestracji. W zestawieniu przewodzą Niemcy, Holandia, Francja i Włochy. W porównaniu do 2017, Polska zanotowała wzrost o jedną pozycję wyprzedzając Wielką Brytanię.

Jak zauważa ekspertka, to właśnie spadek o prawie 25% liczby zarejestrowanych domen .EU w Wielkiej Brytanii - w związku z zamieszeniem związanym z Brexitem - w największym stopniu przyczynił do ograniczenia łącznej liczby domen europejskich. Drugą istotną przyczyną, na którą wskazuje sam EURid, były działania organizacji podejmowane w celu zbudowania godnej zaufania i bezpiecznej przestrzeni domen .EU. W wyniku tych działań w drugiej połowie 2018 roku zawieszono ponad 35 tysięcy domen .EU.

Działania EURid na rzecz zwiększania bezpieczeństwa są godne pochwały, nawet jeśli odbija się to na ogólnej liczbie rejestracji. O skuteczności tych działań świadczą chociażby dane mówiące o coraz większej liczbie domen .EU wykorzystujących zabezpieczenie DNSSEC, które chroni przed wykorzystaniem domeny do przekierowania na fałszywą witrynę - np. banku lub sklepu internetowego - wyłudzającą hasła i dane kart płatniczych. W minionym roku liczba domen .EU wykorzystujących to zabezpieczenie wzrosła o 15 proc. do 513 234, co podkreśla Elżbieta Kornaś.

Źródło: EURid