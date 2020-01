Ubiegasz się o dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną? Zobacz jak złożyć wniosek przez internet

„Mój prąd” to program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej). Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

W pierwszej edycji z programu skorzystało kilka tysięcy osób. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet, a w tym celu potrzebny nam będzie e-dowód lub profil zaufany.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych przez internet?

W pierwszym kroku przygotuj elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku:

kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Następny krok to wizyta na portalu GOV.PL, gdzie należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Wniosek o dofinansowanie krok po kroku:

Kliknij przycisk "Złóż wniosek o dofinansowanie" Zaloguj się (profilem zaufanym - zobacz jak założyć lub jeśli masz – e-dowodem). Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji. Dołącz wymagane załączniki. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem). Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników.