Ubezpieczyciele muszą postawić na model partnerski

Firmy ubezpieczeniowe napotykają trudności w trakcie modernizacji, jeśli nie podejdą do digitalizacji w odpowiedni sposób. Ubezpieczyciele dużo wydają na cyfryzację, ale rzadko prowadzi to do zakładanych rezultatów. Digitalizacja zmieniła zachowania zakupowe klientów, ale tradycyjnym firmom ubezpieczeniowym w dalszym ciągu nie udaje się dotrzymać tempa, dopasowując się do tych niuansów konsumenckich. W dzisiejszych czasach pokolenie Z może kupować wszystko przez urządzenia mobilne i laptopy. Jeśli cokolwiek nie spełnia ich oczekiwań, potrafią z łatwością zmienić dostawcę.

Są trzy główne czynniki, na których ubezpieczyciele powinni się skupić w swoich transformacjach:

Firmy ubezpieczeniowe muszą szybko dostarczać nowe produkty. Podstawową dla nich jest nowoczesny system centralny.

Ubezpieczyciele powinni być w stanie używać big data i zaawansowanych analiz, aby sprawniej obsługiwać klientów.

Powinny istnieć różnorakie i łatwo dostępne metody komunikacji z ubezpieczycielem.

Firmom ubezpieczeniowym często nie udaje się przeprowadzić projektu IT, ponieważ chętniej stosują spersonalizowane rozwiązania i oprogramowanie zamiast ułatwiać procesy biznesowe. Ubezpieczyciele zwykle wolą stosować dużo więcej zasad niż potrzeba im z punktu widzenia biznesowego, podchodząc bardzo szczegółowo do modernizacji i za bardzo planując swoje projekty.

Wraz ze wzrostem liczby insurtechów branża ubezpieczeniowa znalazła się pod naciskiem. W ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowano 16 miliardów euro w startupy. Ubezpieczyciele muszą postawić przy tym na model partnerski oraz zacząć używać nowoczesnych systemów centralnych i otwartych API z elastycznymi frontendami. Stanie się to niezbędne do stworzenia sieci partnerów oraz nauczenia się korzystania ze sztucznej inteligencji.

Autor: Marcin Pluta, Sollers Consulting