Ubezpieczenie przed złośliwością urządzeń elektronicznych

Problemy z żywotnością urządzeń elektronicznych to coraz powszechniejsze zjawisko. W blisko co trzecim gospodarstwie domowym (32,2%) w ciągu ostatniego roku awarii lub uszkodzeniu uległo jedno takie urządzenie, a w blisko co drugim (43,1%) nawet dwa lub trzy - tak wynika z badania wykonanego na zlecenie AXA Partner. Co ciekawe, najczęściej psują się one już w pierwszym roku po zakończeniu gwarancji – tak uważa aż 51,9% badanych.

Czy jesteśmy więc skazani na częste wydatki związane z naprawą sprzętów elektronicznych lub ich wymianą? Niekoniecznie. W ofercie ubezpieczycieli można znaleźć specjalne polisy pokrywające koszty naprawy lub wymiany urządzeń po wygaśnięciu gwarancji producenta, zarówno gdy sprzęt po prostu się zepsuje, jak i w wyniku przypadkowych uszkodzeń mechanicznych czy przepięć w sieci elektrycznej.

Takie polisy cieszą się zainteresowaniem ze strony użytkowników. Większość ankietowanych (59,9%) udzieliła pozytywnej odpowiedzi na pytanie o chęć skorzystania z odpłatnego przedłużenia gwarancji na elektronikę w momencie zakupu urządzenia. Najchętniej „przedłużoną gwarancją” Polacy objęliby: sprzęt AGD - 56% wskazań, komputer i laptop - 54,4%, sprzęt RTV - 43,8%, oraz smartfony - 33,4%.

Ubezpieczeniem mogą być objęte nawet skutki uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku przepięcia w sieci elektrycznej, nieszczęśliwego wypadku czy kradzieży. Osoby posiadające polisę mogą również liczyć na dodatkowe udogodnienia, takie jak bezpłatny transport (wysyłka i odbiór urządzenia z serwisu) czy pokrycie kosztów żywności utraconej w przypadku jej rozmrożenia. Koszt rocznego ubezpieczenia od ryzyka awarii wynosi ok. 10% ceny urządzenia. Biorąc więc pod uwagę potencjalne wydatki na naprawę, warto rozważyć zakup polisy, szczególnie w przypadku droższych sprzętów.

Źródło: Axa Partners