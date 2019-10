Uber wkracza na polski rynek spedycyjny z usługą Uber Freight

Uber Freight łączy przewoźników ze spedytorami, oferując ceny ustalane z góry, szybkie płatności i możliwość zarezerwowania przewozu ładunku za pomocą jednego kliknięcia. Spedytorzy otrzymują dostęp do sieci przewoźników oraz możliwość monitorowania przewozu ładunku w czasie rzeczywistym.

Polska jest łakomym kąskiem, albowiem jest to drugi co do wielkości rynek zbytu dla przedsiębiorstw transportowych w Europie. W branży logistycznej zatrudnionych jest około 300 tys. osób. Jednakże zdaniem przedstawicieli Ubera polski sektor transportowy jest rozdrobniony i zdominowany przez małych przewoźników. Podobnie jak na innych rynkach ich największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności biznesu. Uber Freight ma im zaoferować efektywniejsze zarządzanie transportem i planowanie kursów.

„Bardzo cieszymy się, że dzięki wprowadzeniu Uber Freight w jeszcze większym stopniu możemy podkreślić naszą obecność w Polsce. Platforma Uber Freight pomaga przewoźnikom łączyć się ze spedytorami - niezależnie od wielkości biznesu” – powiedział Daniel Buczkowski, dyrektor ds. ekspansji Uber Freight na rynkach europejskich.

Uber działa globalnie i w ten sam sposób podchodzi do rozwoju platformy Uber Freight na rynku logistycznym. Rozpoczęta w marcu tego roku ekspansja na rynkach europejskich to pierwszy krok do zwiększenia transparentności w branży. Wraz z rozwojem usługi w Polsce, firma ma zamiar stać się zaufanym partnerem zarówno dla przewoźników, spedytorów, jak i innych uczestników budujących rynek logistyczny w kraju i w Europie.