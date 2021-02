„Fakt” z pierwszą częścią serii komiksów Papcia Chmiela będzie kosztować 6,99 zł. Od wtorku 23 lutego Księga 1 będzie dostępna również w samodzielnej sprzedaży – w kioskach i salonach prasowych oraz w księgarni internetowej Literia.pl. Kolejne tomy będą ukazywały się w sprzedaży kioskowej i internetowej co wtorek. W kolekcji docelowo ukaże się 25 ksiąg przygód słynnej trójki przyjaciół.

Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel) - to najpopularniejszy autor komiksów w Polsce, nestor i mistrz polskich twórców komiksów. Był on nie tylko fantastycznym autorem tekstów i rysownikiem. Dla milionów czytelników stał się kimś znacznie ważniejszym - nauczycielem. Kolejne pokolenia zaczynały czytać, przeglądając Jego komiksy. I pewnie będzie to trwało jeszcze długie lata, bo humor Papcia Chmiela bawi niezależnie od czasów oraz wieku czytelnika. Każdy w przygodach Tytusa znajduje coś dla siebie.

Kolekcja powstała we współpracy z Wydawnictwem Prószyński Media, wieloletnim wydawcą komiksów z serii „TYTUS, ROMEK I A’TOMEK”