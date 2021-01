Typowe błędy, które popełniają wszyscy, kto uczy się języka Java i jak tego unikać

Niezależność platformy jest jednym z powodów popularności Javy, tzn. programy mogą działać na kilku różnych typach komputerów; jeśli na komputerze jest zainstalowane środowisko Java Runtime Environment (JRE), można na nim uruchomić program w języku Java.

Tworzenie aplikacji mobilnych na Androida

Aplikacje Java; żywym tego przykładem jest Gmail Google

Narzędzia programowe; na przykład Eclipse, IntelliJ, IDEA i NetBeans IDE

Zastosowania naukowe

Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany tworzeniem gier, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych czy aplikacji internetowych, Java jest w stanie pracować we wszystkich tych środowiskach.

Istnieją jednak pewne niezwykle częste pułapki, w które, jak obserwuję, ludzie wpadają zbyt często podczas nauki Javy. Tak więc, jeśli po tym artykule uda Ci się uniknąć przynajmniej niektórych z nich, moje rady spełnią swoje zadanie.

Błąd nr 1: Rozpoczynanie nauki bez zapoznania się z podstawowymi koncepcjami języka Java

Jeszcze zanim zaczniesz uczyć się języka Java, musisz zrozumieć podstawowe pojęcia, które obsługują wszystkie języki programowania. Nie pozwól, aby nowa koncepcja Cię odstraszyła. Ucząc się języka programowania, będziesz oczywiście musiał szybko przejść do szczegółów, aby móc zacząć tworzyć rzeczy. Jednak ważne jest, aby pamiętać o podstawach programowania.

Jedynym sposobem na rozwinięcie dobrego zrozumienia programowania jest zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego programowanie wykonuje określone rzeczy. Niezrozumienie podstaw ograniczy Twoje zrozumienie przyszłości.

Na przykład nie rozumiesz, dlaczego potrzebujesz interfejsów i klas abstrakcyjnych, ale zaczynasz programować komponenty. To nie doprowadzi do niczego innego, jak tylko do większego chaosu, braku wiedzy i rozczarowania. Kopiowanie działającego kodu bez zrozumienia jak on działa nie jest niezawodny sposób na wypełnienie wiedzy lukami.

Błąd nr 2: Uczenie się wyłącznie teorii

Dzieci nie uczą się jeździć rowerem ani zawiązywać sznurowadeł, oglądając filmy na YouTube lub czytając książki. Jedynym sposobem, w jaki kiedykolwiek zrozumieli, jak to zrobić, było faktyczne robienie danej czynności w kółko. Programowanie działa prawie w ten sam sposób.

Z każdym nowym tematem, im szybciej zaczniesz bawić się kodem, tym szybciej nauczysz się pojęć. Nawet jeśli przejrzysz cały rozdział lektury, a temat, taki jak pętle, wydaje się prosty - tak prosty, że nawet małpa mogłaby go zrozumieć - nadal drapiesz się po głowie za pierwszym razem, gdy wdrażasz kod.

Porada: Utwórz projekt podczas przeglądania materiału. Najlepszym punktem wyjścia jest często projekt osobisty.

Błąd nr 3: Pozwalać, by problemy w kodzie kumulowały się w nieskończoność

Najlepsi programiści są sceptykami. Ciągle sprawdzają, czy ich kod naprawdę robi to, co ich zdaniem powinien. Oznacza to, że zanim przejdą do następnego etapu, sprawdzają kod dwukrotnie, a nawet potrójnie przez kilka minut.

Wielu „początkujących” wprowadza niekończące się zmiany w swoim kodzie i oczekuje, że od razu zadziała on cudownie. Problem polega na tym, że stawiając jeden problem na drugim trudno jest zrozumieć, co poszło nie tak. O wiele łatwiej jest rozwiązać jeden problem w aplikacji niż naprawić aplikację z 10 połączonymi problemami. Jeśli więc chcesz wejść na poziom programisty, bądź sceptykiem.

W ostatnich latach nauka programowania stała się łatwiejsza i prostsza dzięki niektórym kursom online i zbiorom zadań z automatycznymi kontrolerami kodu. Poniżej podam kilka linków do tych zasobów.

Błąd nr 4: Nauka programowania w izolacji, bez proszenia o pomoc.

Najlepsi programiści są w kontakcie ze swoją społecznością. W większości miast organizowane są spotkania, tzw. meet-upy (w tym o programowaniu w języku Java). Istnieją również świetne społeczności internetowe, takie jak Reddit i StackOverflow.

Początkujący często boją się brać udział w wydarzeniach lub komentować otwarte społeczności internetowe. Istnieje syndrom oszusta. Ale jeśli jesteś początkującym, musisz wiedzieć, że reszta społeczności programistów chce Cię „wychować” na programistę. Jest to podejście stosowane przez większość doświadczonych programistów Java. Bardzo ściśle ze sobą współpracują.

Wskazówka: użyj reguły 20 minut. Zanim poprosisz o pomoc, poświęć co najmniej 20 minut, aby znaleźć informacje samodzielnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odpowiedź leży tuż przed Tobą, a poza tym zmagania czynią Cię ogólnie lepszym programistą.

Błąd nr 5: Zbyt emocjonalne podejście na początku

Na swojej drodze do zostania profesjonalnym programistą zobaczysz wiele komunikatów o błędach. Prawdopodobnie będzie ich dużo. W porządku jest zepsuć czasami nawet wszystko, ponieważ trzeba pogodzić się z faktem, że można popełniać błędy.

Pamiętaj, że pojawienie się komunikatu o błędzie na ekranie nie oznacza, że ​​jesteś złym programistą; oznacza to po prostu, że wprowadziłeś niewłaściwą sekwencję znaków w edytorze tekstu. Można to poprawić, wpisując w edytorze sekwencję poprawną!

Błąd nr 6: Brak zrozumienia różnicy między językiem a bibliotekami

To kolejny obszar, w którym początkujący często są zdezorientowani. Musisz nauczyć się rozróżniać biblioteki standardowe od języka.

Niektórzy twierdzą, że współczesne programowanie polega bardziej na używaniu bibliotek (np. zerknij na biblioteki Java) niż na zrozumieniu języka. Chociaż biblioteki mogą być duże, sam język jest często dość zwarty. Programowanie związane jest z nauką wyszukiwania i korzystania z bibliotek, które pomogą Ci robić to, co chcesz w krótszym czasie i bez wymyślania koła na nowo.

Błąd nr 7: Programowanie w dowolnym stylu, z wyjątkiem programowania obiektowego (OOP)

OOP nie jest najbardziej skomplikowanym tematem na świecie, ale jest niezwykle ważny (zarówno dla zrozumienia zasad, jak i wprowadzenia ich w życie).

Kiedy używane są zasady OOP, zawsze będziesz rozumieć relacje między obiektami i wzajemnymi zależnościami. Kiedy musisz coś zmienić, zmień to, aby wiedzieć, jak wpływa to na inne obiekty. Przede wszystkim zastanów się, jak działa system, jakie obiekty musisz stworzyć, gdzie je umieścić i tak dalej. Następnie możesz zacząć pisać kod.

Wniosek i użyteczne linki

Jeśli uda Ci się uniknąć tych 7 błędów, powinieneś być w stanie nauczyć się języka Java znacznie szybciej.

Oto kilka przydatnych linków, aby rozpocząć przygodę z programowaniem (lub kontynuować ją w bardziej efektywny sposób).

Stack Overflow to strona, na której programiści mogą uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą swojego kodu. Jeśli utkniesz i chcesz zadać pytanie - spróbuj najpierw je znaleźć.

Osobiście mi się zdaje, że weszliśmy w erę, w której nie ma już potrzeby zadawania pytań na forach QA – wszystkie zostały już wcześniej zadane i odpowiedziano na nie. Teraz to tylko kwestia odpowiedniego sformułowania pytania, aby je znaleźć. Reddit to również złota kopalnia wiedzy (sprawdź np. /r/learnprogramming/ i /r/learnjava/)

Ponadto istnieje wiele stron edukacyjnych, na których można znaleźć przewodniki programistyczne.

Jeśli potrzebujesz po prostu praktyki, przejdź do Codewars i działaj. Jeśli chcesz połączyć lekcje i naukę przez praktykę - polecam sprawdzić CodeGym. 80% kursu Java Core opiera się na praktyce. Jest to bardzo przydatne dla studentów języka Java, zarówno początkujących, jak i pewnych siebie studentów na średnim poziomie zaawansowania. Ta strona jest pełna wyzwań, dzięki którym możesz codziennie doskonalić swoje umiejętności. Myślę, że zawiera około 1000 problemów na poziom.

Możesz także użyć IDE CodeGym w przeglądarce, aby je rozwiązać, lub wtyczki IntelliJ IDEA, najpopularniejszego obecnie środowiska Java IDE. Inteligentny system weryfikacji sprawdza Twój kod i podaje kilka zaleceń, jeśli coś pójdzie nie tak. CodeGym podzielone jest na 40 poziomów. Każdy poziom obejmuje około 15–30 prac związanych z programowaniem, 10–20 wykładów w języku Java oraz artykuły motywacyjne, które poprawią humor uczniów. I wreszcie: wykłady tutaj są niezwykle zabawne i humorystyczne. Podobało się mi je czytać.

Niezależnie od tego, który sposób nauki wybierzesz, czy to na uczelni, czy na specjalnym bootcampie, jedyną przeszkodą na drodze do sukcesu jest etyka pracy i pewność siebie w przyszłości.

Bądź przygotowany na wiele niepowodzeń i bądź cierpliwy ze swoimi postępami. Zostanie ekspertem wymaga ciężkiej pracy i czasu. A jeśli kiedykolwiek pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, pamiętaj, że każdy programista przeszedł tę drogę przed Tobą – żadnemu z nich nie było mniej lub bardziej przeznaczone zostać programistą niż Tobie.

Autor:

Alex Yelenevych

Współzałożyciel oraz CMO w CodeGym, interaktywnej edukacyjnej platformie, gdzie ludzie uczą się języka programowania Java od samych podstaw do stopnia Java Junior