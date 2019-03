Tylko w dwie doby na polskiego hyperloopa zebrano ponad 700 tysięcy złotych!

Zainteresowanie jest bardzo duże. Przemysław Pączek, prezes spółki Hyper Poland, zaznacza, że cel to 200 tysięcy euro (obecnie potrzebnych jest jeszcze około 10% tej kwoty). Pieniądze pozwolą przeprowadzić za kilkanaście tygodni pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej próby pojazdu poruszającego się z wykorzystaniem pasywnej lewitacji magnetycznej.

Hyper Poland to jedna z kilku na świecie firm, które pracują nad wdrożeniem technologii Hyperloop, zainicjowanej przez Elona Muska, współzałożyciela Tesli i SpaceX. W pierwotnym założeniu, hyperloop miał być lewitującym pojazdem poruszającym się w próżniowej rurze z prędkością sięgającą 1000 km/h.

Polska firma od 2 lat realizuje własny autorski projekt pojazdu. Inżynierowie Hyper Poland opracowali i zgłosili do ochrony patentowej autorską technologię, która pozwala na szybkie i tanie dostosowanie już istniejących torów kolejowych do potrzeb pojazdów magnetycznych. Dzięki temu już za kilka lat w Polsce i Europie będzie można zobaczyć pociągi magnetyczne poruszające się z prędkością 300 km/h. Paweł Radziszewski, dyrektor ds. technologii Hyper Poland, zauważa, że budowa nowych korytarzy transportowych i całej próżniowej infrastruktury od zera wydaje się być obecnie mało realna z powodu ograniczeń prawnych oraz wysokich kosztów.

Polska firma opracowała model stopniowego wdrażania technologii próżniowej kolei magnetycznej. W pierwszym etapie, dzięki specjalnym nakładkom na istniejące już tory kolejowe, będą mogły poruszać się po nich pociągi magnetyczne z prędkością ok. 300 km/h. Gdy to rozwiązania się sprawdzi i zacznie na siebie zarabiać, tory kolejowe zostaną przykryte półokrągłą pokrywą, a obniżenie ciśnienia powietrza wewnątrz pozwoli przyspieszyć do 600 km/h. Dopiero w docelowym, trzecim etapie zostanie zbudowana zupełnie nowa infrastruktura z myślą o pojazdach hyperloop poruszających się z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Zbiórka prowadzona jest na platformie Seedrs.

Źródło: Hyper Poland