Tworzenie wykresów w Excelu - sprawdź, jakie to proste

Jak tworzyć wykresy w Excelu?

Jak zostało wspomniane, Microsoft Excel oferuje wbudowaną opcję tworzenia różnych wykresów. Do wyboru mamy:

wykres kolumnowy

wykres liniowy

wykres kołowy

wykres słupkowy

wykres warstwowy

wykres X Y

Mapę

Wykres giełdowy

Wykres radarowy

Mapy drzew

Wykres pierścieniowy

Histogram

Wykres Skrzynia i wąsy

Wykres kaskadowy

Wykres lejowy

Kombi

Każda z tych opcji posiada także swoje odmiany, na przykład wykres słupkowy może być w skumulowany, grupowany czy też przedstawiony w 3D. To sprawia, że mamy do wyboru naprawdę olbrzymie możliwości. Na szczęście każda z tych opcji jest prosta do wykonania. Wystarczy jedynie pamiętać o wprowadzeniu danych, które wykres ma przedstawiać, a następnie wybrać typ wykresu.

Wykres liniowy

Nim zaczniemy tworzyć wykresy, należy wprowadzić interesujące nas dane do arkusza kalkulacyjnego, na przykład:

Po wprowadzeniu naszych danych musimy zaznaczyć te, które chcemy, by znajdowały się na wykresie. Robimy to wybierając komórkę w jednym z rogów, a następnie przeciągając do przeciwległego. Jeśli dane nie znajdują się obok siebie, wystarczy wcisnąć przycisk CTRL i zaznaczyć dwa obszary. Następnie na wstążce programy wybieramy zakładkę Wstawianie i wybieramy jeden z typ wykresu, który nas interesuje, w tym przypadku wykres liniowy:

Po wybraniu interesującego nas typu wykresu ten tworzy się automatycznie. Możemy teraz go modyfikować poprzez rozciąganie, zmianę kolorów linii, ale możemy także dodawać inne, dodatkowe elementy, takie jak tytuł czy nazwy osi. Excel automatycznie przypisuje także każdemu wykresowi nazwę -WykresX, gdzie X oznacza numer stworzonego wykresu.

Polecane wykresy

Microsoft Excel może nam także doradzić jaki typ wykresu będzie odpowiedni dla naszych danych. Służy do tego opcja "Polecane wykresy" dostępna w zakładce "Wstawianie".Gdy zaznaczymy interesujące nas dane, a następnie ją wybierzemy, pojawi się nam okno, które pokaże wykresy, które mogą nas zainteresować. Dla naszych danych będą to na przykład:

Wybór tej opcji pozwala nam również zobaczyć, jak prezentować będzie się każdy rodzaj wykresu dla naszych danych. W naszym przypadku można zaobserwować, że wykres słupkowy przedstawi wszystkie interesujące nas dane, ale już wykres kołowy ograniczy je tylko do jednego miesiąca. Warto więc uważnie przyglądać się wykresom i wybrać ten, który najlepiej oddaje nasze dane.

Wykorzystaj wszystkie możliwości

Arkusz kalkulacyjny Excel to naprawdę potężne narzędzie do pracy w biurze i domu. Warto więc poznać wszystkie najważniejsze opcje i możliwości ich wykorzystania. Można w tym celu zdecydować się na kurs Excel od Edukey o odpowiednim poziomie: podstawowym, zaawansowany czy też bardzo popularny kurs MS Excel średniozaawansowany - organizowany w największych miastach Polski, takich jak m.in.: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław oraz Łódź.