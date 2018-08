Tworzenie inteligentnych miast przyszłości to nie fanaberia tylko przymus

Aby miasta mogły się dalej rozwijać, muszą zadbać o efektywność energetyczną. Przy tak wysokim zużyciu energii wkrótce zużyją dostępne zasoby, a zawrotne tempo rozwoju sprawi, że odnawialne źródła energii zwyczajnie nie zdążą się odnowić.

„Inteligentne” miasta to takie, które odpowiedzialnie i efektywnie wykorzystują dostępne źródła energii. Wydajność miasta przede wszystkim przejawia się w dbałości o efektywność infrastruktury, tj. sieci wodnych, gazowych czy elektrycznych, a także systemu transportu, reagowania kryzysowego oraz samych budynków, szpitali, usług publicznych.

Rozwiązania na miejskie wyzwania

„Smart city” musi być także atrakcyjne dla swoich mieszkańców – ten element „inteligencji” miasta nie może być pominięty, jako, że ma duże znaczenie strategiczne dla jego przyszłości. Jednak zmasowany napływ mieszkańców i związany z nim szybki rozwój infrastruktury to ogromne wyzwanie. Rosnący poziom zanieczyszczenia, gentryfikacja niektórych dzielnic i nadmierne „betonowanie” przestrzeni to tylko niektóre z problemów, z jakimi szybko rozwijające się miasto musi się zmierzyć.

Szacuje się, że do 2050 roku będziemy zużywać dwa razy więcej energii niż obecnie. Z tego względu rozwój ich rozwój musi być zrównoważony, a więc nastawiony na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, rewitalizację niektórych dzielnic oraz dbałość o miejską zieleń – sadzenie drzew, tworzenie parków i odpowiedzialne planowanie zabudowania.

Poziom „inteligencji" miasta

„Inteligentne” miasto to nie aglomeracja rodem z filmu science-fiction, a koncepcja odpowiedzialnego zarządzania jego efektywnością w różnych wymiarach. Najlepszym dowodem na prawdziwość tego twierdzenia jest fakt, że właśnie na efektywność zwracają uwagę wskaźniki wykorzystywane do pomiaru poziomu „inteligencji” miast jak np. norma ISO 37120:2014, która największą wagę przywiązuje właśnie do parametrów energetycznych. Wskaźniki z tego obszaru są jednymi z najbardziej rozbudowanych, ponieważ w najwyższym stopniu pozwalają zmierzyć poziom czystości, zieleni, wydajności i użyteczności miasta, a więc wszystko to, co decyduje o jego „inteligencji”.

„Smart city” po polsku

Jeśli chodzi o Polskę, tylko dwie rodzime metropolie zakwalifikowały się do grupy pierwszych stu miejsc zestawienia najnowszego raportu IESE Cities in Motion Index 2017, który identyfikuje najbardziej „inteligentne” miasta świata. Warszawa zajęła 54. Miejsce, a Wrocław 95. Mimo słabych wyników, „smart city” to temat, który staje się w Polsce coraz bardziej popularny – wiele miast wpisuje plan „inteligentnego” rozwoju do swoich strategii.

Źródło: Schneider Electric